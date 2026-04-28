A Polícia Militar Ambiental apreendeu seis jabutis mantidos em cativeiro irregular durante uma ação realizada na noite de domingo (27), em Mirandópolis.
De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando identificou os animais silvestres sendo mantidos sem autorização dos órgãos ambientais. A prática é considerada infração administrativa e também crime ambiental.
Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com aplicação de multa simples no valor de R$ 3 mil. Os animais foram apreendidos e devem passar por avaliação para posterior destinação adequada.
Segundo a Polícia Ambiental, manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem permissão viola normas estabelecidas por legislação estadual e federal, incluindo a Lei de Crimes Ambientais.
A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil, que deve apurar responsabilidades na esfera criminal.
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