30 de abril de 2026
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CRIME AMBIENTAL

Polícia Ambiental flagra jabutis mantidos ilegalmente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Ambiental
Seis animais são apreendidos e responsável é multado em R$ 3 mil, em Mirandópolis
Seis animais são apreendidos e responsável é multado em R$ 3 mil, em Mirandópolis

A Polícia Militar Ambiental apreendeu seis jabutis mantidos em cativeiro irregular durante uma ação realizada na noite de domingo (27), em Mirandópolis.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando identificou os animais silvestres sendo mantidos sem autorização dos órgãos ambientais. A prática é considerada infração administrativa e também crime ambiental.

Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com aplicação de multa simples no valor de R$ 3 mil. Os animais foram apreendidos e devem passar por avaliação para posterior destinação adequada.

Segundo a Polícia Ambiental, manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem permissão viola normas estabelecidas por legislação estadual e federal, incluindo a Lei de Crimes Ambientais.

A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil, que deve apurar responsabilidades na esfera criminal.

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