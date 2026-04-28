Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar, no último domingo (26), em Penápolis.
De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Morumbi, quando abordou um indivíduo em atitude considerada suspeita na avenida Isaias dos Santos Mateus.
Após a abordagem inicial, os policiais realizaram diligências e seguiram até um imóvel ligado ao suspeito. No local, foram encontradas porções de entorpecentes escondidas, o que reforçou a suspeita de envolvimento com o tráfico.
Segundo a PM, o homem assumiu a posse da droga localizada na residência. Diante da situação, ele foi encaminhado ao plantão policial.
O caso foi registrado no Distrito Policial de Penápolis, onde o suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça.
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