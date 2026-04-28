30 de abril de 2026
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JARDIM MORUMBI

Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Militar em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Drogas foram encontradas em casa, após abordagem no Jardim Morumbi
Drogas foram encontradas em casa, após abordagem no Jardim Morumbi

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar, no último domingo (26), em Penápolis.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Morumbi, quando abordou um indivíduo em atitude considerada suspeita na avenida Isaias dos Santos Mateus.

Após a abordagem inicial, os policiais realizaram diligências e seguiram até um imóvel ligado ao suspeito. No local, foram encontradas porções de entorpecentes escondidas, o que reforçou a suspeita de envolvimento com o tráfico.

Segundo a PM, o homem assumiu a posse da droga localizada na residência. Diante da situação, ele foi encaminhado ao plantão policial.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Penápolis, onde o suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça.

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