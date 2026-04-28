Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar, no último domingo (26), em Penápolis.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Morumbi, quando abordou um indivíduo em atitude considerada suspeita na avenida Isaias dos Santos Mateus.

Após a abordagem inicial, os policiais realizaram diligências e seguiram até um imóvel ligado ao suspeito. No local, foram encontradas porções de entorpecentes escondidas, o que reforçou a suspeita de envolvimento com o tráfico.