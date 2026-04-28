A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) anunciou nesta segunda-feira (27) uma parceria com o Araçatuba FC que marca o início de uma nova fase para o clube, em meio a uma das maiores crises recentes de sua história. A união, que começa pelo Campeonato Paulista Sub-20, é tratada internamente como um passo estratégico para reconstrução esportiva e institucional.

O acordo foi divulgado nesta segunda, com discurso de retomada e planejamento a longo prazo. Segundo o comunicado, a parceria vai além das quatro linhas e busca resgatar o protagonismo do tradicional “Canarinho”, apostando em estrutura, profissionalização e desenvolvimento de base.

O anúncio ocorre poucos meses após o clube enfrentar um colapso dentro e fora de campo. Em 2026, a AEA foi rebaixada da Série A4 do Campeonato Paulista para a chamada “Bezinha” - Segunda Divisão -, após uma campanha marcada por dificuldades financeiras e instabilidade administrativa.