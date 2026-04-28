A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) anunciou nesta segunda-feira (27) uma parceria com o Araçatuba FC que marca o início de uma nova fase para o clube, em meio a uma das maiores crises recentes de sua história. A união, que começa pelo Campeonato Paulista Sub-20, é tratada internamente como um passo estratégico para reconstrução esportiva e institucional.
O acordo foi divulgado nesta segunda, com discurso de retomada e planejamento a longo prazo. Segundo o comunicado, a parceria vai além das quatro linhas e busca resgatar o protagonismo do tradicional “Canarinho”, apostando em estrutura, profissionalização e desenvolvimento de base.
O anúncio ocorre poucos meses após o clube enfrentar um colapso dentro e fora de campo. Em 2026, a AEA foi rebaixada da Série A4 do Campeonato Paulista para a chamada “Bezinha” - Segunda Divisão -, após uma campanha marcada por dificuldades financeiras e instabilidade administrativa.
A crise se agravou nas rodadas finais da competição. Na penúltima partida, o time entrou em campo no limite mínimo de atletas, evidenciando a falta de elenco após a saída de jogadores. Já na última rodada, a equipe sequer compareceu, registrando WO e encerrando de forma melancólica sua participação no torneio.
Fora das quatro linhas, o clube também passou por mudanças profundas. O então presidente Rodrigo Silva foi destituído do cargo após Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 12 de abril. Com a renúncia do vice-presidente, o secretário-geral Marcelo Bianchi assumiu a presidência interina.
De acordo com o Conselho Deliberativo, Bianchi já iniciou medidas para reorganizar o clube, incluindo a regularização administrativa e o alinhamento com a Federação Paulista de Futebol, que reconhece oficialmente a nova gestão.
A atual diretoria também trata como prioridade o avanço na implantação de um modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com negociações em andamento para viabilizar investimentos e dar maior estabilidade financeira à instituição.
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