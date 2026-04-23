A cidade de Araçatuba foi palco, nesta quinta-feira (23), de uma importante mobilização regional voltada ao fortalecimento da vigilância sanitária. A Oficina sobre Gerenciamento de Risco Sanitário reuniu profissionais de 23 municípios com o objetivo de alinhar procedimentos e aprimorar a fiscalização no setor de estética, área que exige atenção crescente devido aos riscos envolvidos.

A iniciativa foi articulada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com órgãos estaduais e entidades do setor, promovendo um espaço técnico de atualização e integração entre equipes que atuam diretamente na proteção da saúde pública.

Participaram representantes de cidades como Birigui, Penápolis, Andradina e Coroados, entre outras da região, reforçando o caráter coletivo da ação.