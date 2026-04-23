A cidade de Araçatuba foi palco, nesta quinta-feira (23), de uma importante mobilização regional voltada ao fortalecimento da vigilância sanitária. A Oficina sobre Gerenciamento de Risco Sanitário reuniu profissionais de 23 municípios com o objetivo de alinhar procedimentos e aprimorar a fiscalização no setor de estética, área que exige atenção crescente devido aos riscos envolvidos.
A iniciativa foi articulada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com órgãos estaduais e entidades do setor, promovendo um espaço técnico de atualização e integração entre equipes que atuam diretamente na proteção da saúde pública.
Participaram representantes de cidades como Birigui, Penápolis, Andradina e Coroados, entre outras da região, reforçando o caráter coletivo da ação.
A abertura contou com a presença de autoridades locais, incluindo a vice-prefeita Nice Zucon, que destacou a relevância da iniciativa diante dos desafios enfrentados na área. Segundo ela, o aprimoramento do gerenciamento de riscos é essencial para garantir ambientes mais seguros e serviços de qualidade à população.
Ao longo do dia, a programação foi marcada por palestras técnicas e atividades em grupo, abordando temas como os riscos sanitários em procedimentos estéticos e o papel da vigilância em saúde. Especialistas compartilharam experiências e orientações práticas, promovendo a construção de estratégias conjuntas para atuação regional.
Além do setor de estética, também foram discutidas ações relacionadas a farmácias de manipulação, ampliando o escopo das medidas de prevenção e controle.
De acordo com a diretora da Vigilância Sanitária de Araçatuba, Priscila Cestaro, o encontro se consolidou como um espaço estratégico para capacitação e troca de experiências. A proposta, segundo ela, é fortalecer tanto as ações locais quanto a integração entre municípios e o Estado.
O evento encerrou com a apresentação de propostas que poderão ser aplicadas de forma conjunta, reforçando o compromisso regional com a promoção da saúde e a prevenção de riscos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
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