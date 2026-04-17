O feriado prolongado de Tiradentes deve impulsionar a movimentação no Aeroporto de Araçatuba, que se prepara para registrar aumento no número de passageiros entre os dias 17 e 21 de abril. A expectativa é de que cerca de 1,4 mil viajantes passem pelo terminal, entre embarques e desembarques.

A projeção representa crescimento de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, reforçando o avanço da demanda no transporte aéreo regional e o papel estratégico do aeroporto no Noroeste paulista.

Ao longo do feriado, estão previstos 14 voos operados pelas companhias Azul Linhas Aéreas e GOL Linhas Aéreas, conectando Araçatuba aos aeroportos de Aeroporto de Congonhas e Aeroporto Internacional de Viracopos.