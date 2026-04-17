O feriado prolongado de Tiradentes deve impulsionar a movimentação no Aeroporto de Araçatuba, que se prepara para registrar aumento no número de passageiros entre os dias 17 e 21 de abril. A expectativa é de que cerca de 1,4 mil viajantes passem pelo terminal, entre embarques e desembarques.
A projeção representa crescimento de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, reforçando o avanço da demanda no transporte aéreo regional e o papel estratégico do aeroporto no Noroeste paulista.
Ao longo do feriado, estão previstos 14 voos operados pelas companhias Azul Linhas Aéreas e GOL Linhas Aéreas, conectando Araçatuba aos aeroportos de Aeroporto de Congonhas e Aeroporto Internacional de Viracopos.
Segundo a administração da Aeroportos Paulistas, o aumento no fluxo é reflexo direto da maior procura por viagens em períodos de feriado e também da ampliação recente na malha aérea. Desde março, a GOL elevou de quatro para seis os voos semanais com destino direto a Congonhas, fortalecendo a ligação de Araçatuba com a capital paulista e ampliando as opções para passageiros da região.
O avanço na oferta e na demanda consolida o terminal como peça-chave para a mobilidade regional e sinaliza um cenário positivo para o setor aéreo no interior.
Para evitar transtornos, a orientação aos passageiros é redobrar a atenção com horários de check-in, acompanhar informações das companhias aéreas e chegar ao aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência para o embarque.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.