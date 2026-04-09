Araçatuba foi palco, na última terça-feira (7), de um importante encontro que reuniu lideranças do comércio varejista e atacadista para discutir desafios jurídicos e econômicos do setor. A reunião da Câmara Regional Norte do Conselho do Comércio Atacadista, ligada à FecomercioSP, aconteceu na sede do Sincomercio e teve como anfitrião o presidente da entidade, Gener Silva.

A abertura da solenidade contou com a presença de autoridades municipais, entre elas a vice-prefeita Nice Zucon, representando o prefeito Lucas Zanatta, a presidente da Câmara Municipal, Edna Flor, e a secretária de Cultura, Andressa Manarelli.

Durante a cerimônia, as representantes do município utilizaram a palavra para agradecer a parceria com a FecomercioSP e o Sincomercio nas tratativas para a implantação de uma unidade do Sesc em Araçatuba. A secretária destacou que o processo segue trâmites jurídicos e fez questão de convidar o presidente da entidade para estar presente no dia da assinatura oficial, que, segundo ela, será um marco histórico para a cidade.

Debates técnicos e impactos no setor