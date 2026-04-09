Araçatuba foi palco, na última terça-feira (7), de um importante encontro que reuniu lideranças do comércio varejista e atacadista para discutir desafios jurídicos e econômicos do setor. A reunião da Câmara Regional Norte do Conselho do Comércio Atacadista, ligada à FecomercioSP, aconteceu na sede do Sincomercio e teve como anfitrião o presidente da entidade, Gener Silva.
A abertura da solenidade contou com a presença de autoridades municipais, entre elas a vice-prefeita Nice Zucon, representando o prefeito Lucas Zanatta, a presidente da Câmara Municipal, Edna Flor, e a secretária de Cultura, Andressa Manarelli.
Durante a cerimônia, as representantes do município utilizaram a palavra para agradecer a parceria com a FecomercioSP e o Sincomercio nas tratativas para a implantação de uma unidade do Sesc em Araçatuba. A secretária destacou que o processo segue trâmites jurídicos e fez questão de convidar o presidente da entidade para estar presente no dia da assinatura oficial, que, segundo ela, será um marco histórico para a cidade.
Debates técnicos e impactos no setor
O encontro teve como foco principal a análise de temas estratégicos que impactam diretamente o ambiente de negócios, como a responsabilidade patrimonial dos empresários e o Projeto de Lei que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, em tramitação no Congresso Nacional.
Participaram da reunião o presidente em exercício da FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior, além de assessores jurídicos e representantes sindicais de diversas cidades da região, como Jales, Votuporanga, Birigui, Barretos e São José do Rio Preto.
Segundo Gener Silva, sediar o encontro reforça a importância da região no cenário econômico paulista. “É um momento essencial para a troca de experiências e o alinhamento diante de desafios que impactam diretamente as empresas”, destacou.
Responsabilidade patrimonial em pauta
No campo jurídico, os debates destacaram os riscos enfrentados por empresários, especialmente no caso de negócios individuais, em que o patrimônio pessoal pode ser comprometido em caso de dívidas.
Especialistas reforçaram a importância de uma gestão financeira organizada, da separação de contas e do cumprimento rigoroso das obrigações legais como formas de proteção.
Mudanças na jornada preocupam setor
Outro ponto de destaque foi a proposta de redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1. Estudos apresentados indicam que a medida pode gerar impacto bilionário na folha de pagamento das empresas.
A FecomercioSP defende que qualquer mudança nesse sentido deve considerar as particularidades de cada setor, destacando a importância da negociação coletiva para evitar prejuízos à competitividade e à geração de empregos.
O encontro reforçou o papel do conselho regional como espaço de diálogo e construção de soluções, além de consolidar a articulação entre lideranças políticas e empresariais em torno de pautas estratégicas para o desenvolvimento de Araçatuba e região — incluindo o avanço do projeto do Sesc, visto como um investimento de grande impacto social e econômico para o município.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.