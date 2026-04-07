07 de abril de 2026
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ANIMAIS

Araçatuba abre mil vagas para castração gratuita de pets

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Programa oferece cirurgia e microchipagem sem custo; inscrições já estão abertas e vagas são limitadas
Programa oferece cirurgia e microchipagem sem custo; inscrições já estão abertas e vagas são limitadas

A Prefeitura de Araçatuba abriu o cadastro para uma nova etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos, com previsão de atendimento a até mil animais e microchipagem obrigatória. A ação integra o Castra+ São Paulo e será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio.

Os atendimentos ocorrerão na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na área da Fazenda do Estado, no bairro Aviação. A expectativa é de grande procura, já que os serviços são gratuitos e voltados ao controle populacional responsável de pets.

O agendamento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. Após o cadastro, os tutores receberão por e-mail as informações sobre data, horário e orientações para o procedimento.

Ação conjunta

A iniciativa resulta de parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Condefan) e articulação com o deputado federal Delegado Bruno Lima.

Além da castração, todos os animais passarão por microchipagem no mesmo atendimento, o que amplia a segurança, a rastreabilidade e a proteção contra o abandono. A medida segue os protocolos do programa estadual e reforça as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

A estrutura contará com unidades móveis totalmente equipadas, para garantir procedimentos seguros e dentro dos padrões técnicos exigidos.

Procura deve ser alta

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas o quanto antes, já que o número de vagas é limitado e a procura costuma ser elevada.

Serviço

  • Data: 29 de abril a 3 de maio
  • Local: Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222 – Araçatuba
  • Cadastro: online, com confirmação por e-mail
  • Vagas: mil para castração e microchipagem gratuita

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