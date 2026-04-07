A Prefeitura de Araçatuba abriu o cadastro para uma nova etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos, com previsão de atendimento a até mil animais e microchipagem obrigatória. A ação integra o Castra+ São Paulo e será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio.

Os atendimentos ocorrerão na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na área da Fazenda do Estado, no bairro Aviação. A expectativa é de grande procura, já que os serviços são gratuitos e voltados ao controle populacional responsável de pets.

O agendamento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. Após o cadastro, os tutores receberão por e-mail as informações sobre data, horário e orientações para o procedimento.

Ação conjunta