A Prefeitura de Araçatuba abriu o cadastro para uma nova etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos, com previsão de atendimento a até mil animais e microchipagem obrigatória. A ação integra o Castra+ São Paulo e será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio.
Os atendimentos ocorrerão na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na área da Fazenda do Estado, no bairro Aviação. A expectativa é de grande procura, já que os serviços são gratuitos e voltados ao controle populacional responsável de pets.
O agendamento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do programa. Após o cadastro, os tutores receberão por e-mail as informações sobre data, horário e orientações para o procedimento.
Ação conjunta
A iniciativa resulta de parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Condefan) e articulação com o deputado federal Delegado Bruno Lima.
Além da castração, todos os animais passarão por microchipagem no mesmo atendimento, o que amplia a segurança, a rastreabilidade e a proteção contra o abandono. A medida segue os protocolos do programa estadual e reforça as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.
A estrutura contará com unidades móveis totalmente equipadas, para garantir procedimentos seguros e dentro dos padrões técnicos exigidos.
Procura deve ser alta
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas o quanto antes, já que o número de vagas é limitado e a procura costuma ser elevada.
Serviço
- Data: 29 de abril a 3 de maio
- Local: Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas, 222 – Araçatuba
- Cadastro: online, com confirmação por e-mail
- Vagas: mil para castração e microchipagem gratuita
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