Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma na noite desta sexta-feira (3), no distrito de Prudêncio e Moraes, em General Salgado. A ocorrência teve início após denúncias apontarem a comercialização de entorpecentes na região.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um indivíduo em comportamento suspeito, que fugiu ao notar a presença da viatura, não sendo localizado naquele momento. Durante a averiguação em um imóvel vinculado à denúncia, foram encontradas porções de substâncias com características de cocaína e crack.

Na sequência da ação, outro indivíduo assumiu ser o responsável pelos entorpecentes e confessou a prática de tráfico. Ele também indicou um segundo endereço onde haveria mais materiais ilícitos, incluindo drogas e armamento.