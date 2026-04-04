Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma na noite desta sexta-feira (3), no distrito de Prudêncio e Moraes, em General Salgado. A ocorrência teve início após denúncias apontarem a comercialização de entorpecentes na região.
Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um indivíduo em comportamento suspeito, que fugiu ao notar a presença da viatura, não sendo localizado naquele momento. Durante a averiguação em um imóvel vinculado à denúncia, foram encontradas porções de substâncias com características de cocaína e crack.
Na sequência da ação, outro indivíduo assumiu ser o responsável pelos entorpecentes e confessou a prática de tráfico. Ele também indicou um segundo endereço onde haveria mais materiais ilícitos, incluindo drogas e armamento.
No total, foram apreendidos 63 eppendorfs de cocaína, somando cerca de 44 gramas, 27 porções de crack, com aproximadamente 20 gramas, além de 18 munições calibre .22, uma carabina de pressão adaptada para disparo de munição do mesmo calibre e um aparelho celular.
O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça pelos crimes constatados durante a ocorrência.
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