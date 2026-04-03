Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros eletrônicos contrabandeados na região de Guararapes. A ação ocorreu nesta quinta-feira (2), por volta das 12h40, durante a Operação Impacto, no km 003 da rodovia SPA 553/300.
Durante a fiscalização, equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordaram um veículo VW Polo Sedan. Ao realizarem a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 4.500 unidades de cigarros eletrônicos da marca Ignite, provenientes do Paraguai e sem documentação fiscal.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde tanto a carga quanto o veículo foram apreendidos. O motorista, um homem de 38 anos, residente em Uberlândia (MG) e sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
Segundo estimativas, a apreensão causou um prejuízo de aproximadamente R$ 172.620 ao crime organizado, reforçando o combate ao contrabando na região.
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