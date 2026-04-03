Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de uma grande quantidade de cigarros eletrônicos contrabandeados na região de Guararapes. A ação ocorreu nesta quinta-feira (2), por volta das 12h40, durante a Operação Impacto, no km 003 da rodovia SPA 553/300.

Durante a fiscalização, equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordaram um veículo VW Polo Sedan. Ao realizarem a vistoria no automóvel, os policiais encontraram 4.500 unidades de cigarros eletrônicos da marca Ignite, provenientes do Paraguai e sem documentação fiscal.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde tanto a carga quanto o veículo foram apreendidos. O motorista, um homem de 38 anos, residente em Uberlândia (MG) e sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.