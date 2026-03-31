

Com a proximidade da Páscoa, a diferença entre o preço dos ovos e das barras de chocolate chama a atenção do consumidor em Araçatuba. Levantamento realizado pela Folha da Região em supermercados da cidade mostra que, mesmo com pouca diferença de peso, o valor pago por grama pode ser muito maior nos produtos em formato de ovo, reforçando alerta semelhante ao divulgado pelo Procon-SP.

Em um dos estabelecimentos pesquisados, uma barra de chocolate de 90 gramas foi encontrada por R$ 7,98, enquanto o ovo de Páscoa da mesma marca, com 157 gramas, custava em média R$ 50. Considerando o preço por grama, a barra sai por aproximadamente R$ 0,089, enquanto o ovo chega a cerca de R$ 0,318 por grama. Isso representa uma diferença de aproximadamente 259% a mais no valor do produto típico da Páscoa.

Em outro supermercado, consultado de forma on-line, a mesma barra de 90 gramas foi encontrada por R$ 9,50, enquanto o ovo com 157 gramas estava na faixa de R$ 53. Nesse caso, o preço por grama da barra ficou em torno de R$ 0,106, contra cerca de R$ 0,338 do ovo. A diferença, novamente expressiva, chega a aproximadamente 220% a mais no valor do ovo de Páscoa.