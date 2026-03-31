Com a proximidade da Páscoa, a diferença entre o preço dos ovos e das barras de chocolate chama a atenção do consumidor em Araçatuba. Levantamento realizado pela Folha da Região em supermercados da cidade mostra que, mesmo com pouca diferença de peso, o valor pago por grama pode ser muito maior nos produtos em formato de ovo, reforçando alerta semelhante ao divulgado pelo Procon-SP.
Em um dos estabelecimentos pesquisados, uma barra de chocolate de 90 gramas foi encontrada por R$ 7,98, enquanto o ovo de Páscoa da mesma marca, com 157 gramas, custava em média R$ 50. Considerando o preço por grama, a barra sai por aproximadamente R$ 0,089, enquanto o ovo chega a cerca de R$ 0,318 por grama. Isso representa uma diferença de aproximadamente 259% a mais no valor do produto típico da Páscoa.
Em outro supermercado, consultado de forma on-line, a mesma barra de 90 gramas foi encontrada por R$ 9,50, enquanto o ovo com 157 gramas estava na faixa de R$ 53. Nesse caso, o preço por grama da barra ficou em torno de R$ 0,106, contra cerca de R$ 0,338 do ovo. A diferença, novamente expressiva, chega a aproximadamente 220% a mais no valor do ovo de Páscoa.
Os números reforçam o levantamento do Procon-SP, que identificou variações significativas nos preços entre produtos semelhantes no interior paulista. Mesmo com diferenças pequenas na gramagem, o formato e a apresentação influenciam diretamente no custo final ao consumidor.
A pesquisa do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizada entre os dias 18 e 19 de março deste ano, em 42 supermercados das cidades de Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Jundiaí, São José do Rio Preto e Araçatuba.
Entre os produtos típicos da data, o Procon-SP identificou variações de preços em itens como legumes e pescados. Já os “queridinhos” ovos de chocolate podem ter diferença de até 63,90% entre estabelecimentos, a depender da marca e do peso.
A orientação é que os consumidores pesquisem antes da compra e comparem o preço por peso, prática que pode garantir economia significativa na hora de escolher o chocolate para a Páscoa.
Por fim, o órgão reforça a necessidade de verificar informações obrigatórias na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido.
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