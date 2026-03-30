A poesia produzida em Araçatuba acaba de ganhar projeção internacional. O poeta e escritor Eric Oliveira Costa e Silva, da cidade, foi selecionado para integrar a antologia Natureza à Escuta – Antologia de Poesia Volume III, organizada pelo Instituto Cultural de Évora, em Portugal.
A coletânea reúne autores de diferentes países com textos voltados à temática ambiental e à relação entre o ser humano e a natureza. Eric participa da publicação com o poema “Amazônia Azul — Mar limpo é vida”, que propõe uma reflexão sobre a preservação dos oceanos e a responsabilidade coletiva diante das questões ecológicas.
Para o autor araçatubense, a seleção representa mais do que um reconhecimento literário. Em entrevista à Folha da Região, ele afirmou que ver sua obra publicada em uma antologia internacional foi uma confirmação do alcance de sua escrita.
“Ter o poema ‘Amazônia Azul — Mar limpo é vida’ selecionado para uma antologia em Portugal foi uma validação profunda da minha voz poética. Senti que minha escrita ultrapassou fronteiras, levando uma mensagem ambiental brasileira ao diálogo internacional”, disse.
Segundo Eric, a conexão com o Instituto Cultural de Évora amplia o simbolismo da publicação e transforma o poema em uma ponte cultural entre Brasil e Portugal.
“Mais que conquista pessoal, tornou-se uma ponte entre Brasil e Portugal pela poesia”, afirmou. A obra não se trata de um concurso com premiação financeira, mas de uma seleção editorial internacional, o que amplia a circulação da produção literária do autor e reforça sua inserção em espaços culturais fora do país.
A temática ambiental, segundo o poeta, ocupa um lugar central em sua escrita. Ele explica que o poema nasce de um compromisso artístico com a preservação e com a urgência de pensar a convivência humana com os ecossistemas naturais.
“A temática ambiental orienta minha escrita como um compromisso poético com a vida e a preservação. Busco transmitir ao leitor a urgência de proteger os ecossistemas marinhos sem romper sua harmonia silenciosa”, destacou.
Eric acrescenta que a mensagem do poema está diretamente ligada à ideia de equilíbrio e consciência coletiva. “A mensagem central é de que não há conquista possível sem respeito, apenas convivência e equilíbrio. Preservar o mar é preservar a própria existência humana”, completou.
A trajetória de Eric com a literatura começou ainda na infância. De acordo com ele, o interesse pela escrita surgiu nos primeiros anos da vida escolar e, desde então, a poesia passou a fazer parte de forma permanente de sua caminhada intelectual e artística.
Atualmente, ele integra o Grupo Experimental da Academia Araçatubense de Letras e também mantém o blog Cantinho do Eric, onde publica poemas, reflexões e outros textos autorais.
A participação na antologia portuguesa soma-se a outras experiências literárias do autor em coletâneas e projetos independentes, consolidando sua presença no meio poético contemporâneo.
Disponível gratuitamente em formato digital, a antologia Natureza à Escuta – Antologia de Poesia Volume III pode ser acessada pelo público na internet. A publicação reúne diferentes vozes da poesia contemporânea e reforça a literatura como espaço de reflexão sobre o meio ambiente e o papel humano no mundo atual.
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