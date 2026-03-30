A poesia produzida em Araçatuba acaba de ganhar projeção internacional. O poeta e escritor Eric Oliveira Costa e Silva, da cidade, foi selecionado para integrar a antologia Natureza à Escuta – Antologia de Poesia Volume III, organizada pelo Instituto Cultural de Évora, em Portugal.

A coletânea reúne autores de diferentes países com textos voltados à temática ambiental e à relação entre o ser humano e a natureza. Eric participa da publicação com o poema “Amazônia Azul — Mar limpo é vida”, que propõe uma reflexão sobre a preservação dos oceanos e a responsabilidade coletiva diante das questões ecológicas.

Para o autor araçatubense, a seleção representa mais do que um reconhecimento literário. Em entrevista à Folha da Região, ele afirmou que ver sua obra publicada em uma antologia internacional foi uma confirmação do alcance de sua escrita.