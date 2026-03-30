A Semana Santa deve ser marcada por tempo firme e temperaturas elevadas em Araçatuba. De acordo com dados do IPMet (Centro de Meteorologia da Unesp) de Bauru, a previsão entre esta segunda-feira (30) e o próximo fim de semana indica predomínio de sol, calor e ausência de chuva na região.

Nesta segunda-feira, o dia será de céu aberto e temperaturas em elevação. A máxima prevista é de 32°C, enquanto as mínimas ficam entre 18°C e 19°C. Ao longo da semana, os termômetros devem subir ainda mais, podendo alcançar até 33°C, mantendo o padrão típico de tempo seco.

Segundo o instituto meteorológico, não há previsão de precipitações durante o período, o que reforça o cenário de estabilidade atmosférica durante o feriado da Sexta-Feira da Paixão e o fim de semana prolongado.