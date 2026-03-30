A Semana Santa deve ser marcada por tempo firme e temperaturas elevadas em Araçatuba. De acordo com dados do IPMet (Centro de Meteorologia da Unesp) de Bauru, a previsão entre esta segunda-feira (30) e o próximo fim de semana indica predomínio de sol, calor e ausência de chuva na região.
Nesta segunda-feira, o dia será de céu aberto e temperaturas em elevação. A máxima prevista é de 32°C, enquanto as mínimas ficam entre 18°C e 19°C. Ao longo da semana, os termômetros devem subir ainda mais, podendo alcançar até 33°C, mantendo o padrão típico de tempo seco.
Segundo o instituto meteorológico, não há previsão de precipitações durante o período, o que reforça o cenário de estabilidade atmosférica durante o feriado da Sexta-Feira da Paixão e o fim de semana prolongado.
Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que deve permanecer em torno dos 40% nos períodos mais quentes do dia. Esse índice é considerado baixo e exige cuidados com hidratação e exposição prolongada ao sol.
A preocupação aumenta devido à realização de eventos religiosos tradicionais da Semana Santa, como procissões, vigílias e caminhadas, que geralmente ocorrem ao ar livre. Especialistas recomendam que os participantes utilizem protetor solar, chapéus, roupas leves e mantenham o consumo frequente de água para evitar problemas relacionados ao calor e ao tempo seco.
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