A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, nesta segunda-feira (30), uma sessão que promete debates intensos e decisões de grande repercussão. Ao todo, dez matérias integram a Ordem do Dia da 9ª sessão ordinária do ano, com início marcado para as 19h e participação aberta ao público.

Entre os temas mais relevantes está o projeto encaminhado pelo Executivo que propõe a reserva de vagas em concursos públicos municipais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. A medida prevê a destinação de 30% das oportunidades sempre que houver oferta mínima de três vagas para determinado cargo.

Pelo texto, os candidatos contemplados poderão disputar simultaneamente tanto as vagas reservadas quanto as de ampla concorrência, conforme sua classificação. Para garantir a correta aplicação da política, será criada uma comissão específica responsável pelo processo de heteroidentificação.