Uma ação da Polícia Civil realizada na tarde de quinta-feira (26) terminou com a apreensão de equipamentos suspeitos de serem utilizados na prática ilegal de jogo do bicho, em um bar localizado no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.
A operação foi desencadeada após denúncia anônima recebida por meio do Disque Denúncia, que apontava a existência de exploração do jogo clandestino dentro do estabelecimento, situado na rua Joaquim Florentino da Silva.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram indícios que reforçam a suspeita. Sobre o balcão, havia uma máquina utilizada para emissão de tíquetes, com características típicas do jogo do bicho. Próximo à entrada do bar, um monitor instalado em suporte também chamou a atenção da equipe, indicando possível uso para consulta ou operação do sistema.
Diante da situação, a proprietária do estabelecimento, uma mulher de 42 anos, foi conduzida ao plantão policial para prestar esclarecimentos.
Todos os equipamentos foram apreendidos, lacrados e encaminhados para análise técnica, que deverá confirmar se eram utilizados para a prática ilegal.
A Polícia Civil segue investigando o caso.
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