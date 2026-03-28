Uma ação da Polícia Civil realizada na tarde de quinta-feira (26) terminou com a apreensão de equipamentos suspeitos de serem utilizados na prática ilegal de jogo do bicho, em um bar localizado no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba.

A operação foi desencadeada após denúncia anônima recebida por meio do Disque Denúncia, que apontava a existência de exploração do jogo clandestino dentro do estabelecimento, situado na rua Joaquim Florentino da Silva.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram indícios que reforçam a suspeita. Sobre o balcão, havia uma máquina utilizada para emissão de tíquetes, com características típicas do jogo do bicho. Próximo à entrada do bar, um monitor instalado em suporte também chamou a atenção da equipe, indicando possível uso para consulta ou operação do sistema.