O número de vítimas do chamado “golpe do falso advogado” tem crescido de forma expressiva nas cidades do noroeste paulista, com destaque para Araçatuba, onde a alta recente já preocupa as autoridades de segurança.

Dados da Polícia Civil apontam que, apenas entre janeiro e março deste ano, foram registrados cerca de 100 casos na cidade - praticamente metade de todas as ocorrências contabilizadas ao longo de 2025.

Apesar de não ser uma prática nova, o crime ganhou força em 2026. No ano passado, foram 262 vítimas, com média mensal de 22 registros. Já neste início de ano, a média saltou para aproximadamente 33 casos por mês, indicando avanço significativo da fraude.