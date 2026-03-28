Frequentadores da Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, passaram a contar com mais conforto durante caminhadas e atividades físicas. O trecho entre as avenidas Brasília e Saudades recebeu novos bancos instalados ao longo da calçada, ampliando a estrutura de apoio para moradores e visitantes.

A iniciativa é da Prefeitura, que substituiu estruturas antigas e aumentou a quantidade de assentos disponíveis em um dos pontos mais tradicionais da cidade. Ao todo, 18 novos bancos foram instalados por equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp).

Os equipamentos foram confeccionados com madeira reaproveitada de demolições e reformas, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis. Para viabilizar a produção, o município investiu cerca de R$ 6,5 mil na compra de insumos como ferragens, parafusos, tintas e complementos. A execução do trabalho ficou sob responsabilidade da própria equipe da secretaria.