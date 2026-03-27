27 de março de 2026
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SEMANA SANTA

Domingo de Ramos mobiliza fiéis em Araçatuba e região; confira

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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Pascom/Paróquia São Brás - Birigui
Paróquias da Diocese de Araçatuba divulgam programação das missas e procissões da abertura da Semana Santa
Paróquias da Diocese de Araçatuba divulgam programação das missas e procissões da abertura da Semana Santa

A Diocese de Araçatuba divulgou a programação das celebrações do Domingo de Ramos, que marca a abertura da Semana Santa para os católicos. Em Araçatuba, diversas paróquias já confirmaram missas, bênçãos de ramos e procissões ao longo do sábado (28) e domingo (29), reunindo fiéis em um dos períodos mais significativos do calendário litúrgico.

A data recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, quando foi acolhido pelo povo com ramos e aclamações, poucos dias antes de sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, a celebração une dois elementos centrais da fé cristã: a acolhida festiva a Cristo e o início do caminho espiritual que conduz à Páscoa.

Em Araçatuba, a programação será intensa e distribuída entre comunidades urbanas e rurais. Na Catedral Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, haverá celebração no sábado, às 19h30, e também no domingo, no mesmo horário. Outras paróquias da cidade também terão missas pela manhã e à noite, algumas acompanhadas de procissões saindo de praças, comunidades ou pontos tradicionais dos bairros.

Além da sede diocesana, a movimentação também alcança cidades como Birigui, Andradina, Guararapes, Mirandópolis, Valparaíso, Castilho, Bilac, Coroados, Rubiácea, Lavínia, Brejo Alegre, Bento de Abreu, Murutinga do Sul, Piacatu, Gabriel Monteiro, Guaraçaí, Nova Independência e Santópolis do Aguapeí, entre outras que integram o território pastoral da Diocese.

A celebração do Domingo de Ramos costuma reunir grande participação popular e abre oficialmente uma sequência de celebrações marcadas por espiritualidade, reflexão e participação comunitária. Ao longo da semana, as paróquias ainda devem celebrar a Missa do Lava-Pés, a Paixão do Senhor, a Vigília Pascal e, por fim, o Domingo da Ressurreição.

Segundo a tradição da Igreja, o gesto de levar os ramos para a bênção representa a disposição dos fiéis em caminhar com Cristo. A liturgia, no entanto, também convida à reflexão sobre o sofrimento, a entrega e a esperança, elementos que marcam o centro da fé cristã.

Com foco especial em Araçatuba, a recomendação é que os fiéis consultem os horários com antecedência e participem das celebrações em suas respectivas comunidades. Em muitas paróquias, a procissão antecede a missa, exigindo atenção ao local de saída e ao horário exato.

Confira os horários do Domingo de Ramos

Araçatuba e cidades da Diocese


ARAÇATUBA
Catedral Nossa Senhora Aparecida – sábado (28), às 19h30; domingo (29), às 19h30
São Francisco de Assis – 8h30, com início na Praça do Guanabara
Paróquia São Sebastião – 7h e 19h (observação no material indica celebração com início em comunidade)
Paróquia Divino Espírito Santo – 7h, com procissão de Ramos + missa
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – 8h30 e 19h
Paróquia Imaculado Coração de Maria – 7h30 e 18h30
Paróquia São Francisco e Santa Clara – 8h, com bênção dos ramos
Paróquia Santo Antônio de Pádua – 19h, com procissão em frente à Creche Santa Clara
Paróquia Sant’Ana – Matriz – 7h30, com procissão e missa, saindo da Praça São Benedito
Capela Santa Rita de Cássia – missa no sábado às 19h e no domingo às 8h, com procissão
Paróquia São João Batista e São Judas Tadeu – bênção dos ramos nas missas de sábado às 17h e domingo
Paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa – 10h (bênção dos ramos), 10h30 (Santa Missa) e 19h30
Capela São Domingos Sávio – dia 28 às 17h; dia 29 às 8h, 18h e 19h30
Paróquia São Paulo Apóstolo – 9h, com procissão, bênção dos ramos e missa

BIRIGUI
São Brás – 8h e 18h
Paróquia Imaculada Conceição – 7h (procissão e missa), 10h, 18h e 19h30 (Matriz)
Paróquia São Benedito e São Cristóvão – 7h, com procissão em frente ao Fórum, seguida de missa
Paróquia Santa Clara de Assis – 8h

ANDRADINA
São Sebastião – 8h, com procissão e missa
Nossa Senhora das Graças – 8h, com procissão e missa; 19h, missa

VALPARAÍSO
Nossa Senhora Auxiliadora – 8h30 e 19h30 (Matriz)

GUARAÇAÍ
Nossa Senhora Aparecida – 7h30, procissão e missa

BREJO ALEGRE
Sagrado Coração de Jesus – 8h

LAVÍNIA
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – 8h

BENTO DE ABREU
Sagrado Coração de Jesus – 18h, com início no salão paroquial

GUARARAPES
Paróquia Imaculada – 8h30 e 19h
Paróquia São Pedro Apóstolo – 8h e 19h

CASTILHO
Paróquia São José – 7h, com procissão; 19h, sem procissão

NOVA INDEPENDÊNCIA
Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – 10h, com procissão e missa

GABRIEL MONTEIRO
Paróquia São Pedro Apóstolo – 8h, com procissão saindo do Terminal Rodoviário

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
Paróquia Nossa Senhora das Graças – 9h, na Igreja Matriz

MIRANDÓPOLIS
Paróquia São João Batista – 6h, com procissão e missa; 19h30, missa na Matriz

BILAC
Paróquia Nossa Senhora da Conceição – início 7h30, com procissão na Praça Nipoalândia (Praça do Coreto)

COROADOS
Santo Antônio – 8h

RUBIÁCEA
Paróquia São Francisco de Assis – dia 28, às 19h

PIACATU
Paróquia São José – 8h

MURUTINGA DO SUL
Paróquia São José – 8h

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