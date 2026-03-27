A Diocese de Araçatuba divulgou a programação das celebrações do Domingo de Ramos, que marca a abertura da Semana Santa para os católicos. Em Araçatuba, diversas paróquias já confirmaram missas, bênçãos de ramos e procissões ao longo do sábado (28) e domingo (29), reunindo fiéis em um dos períodos mais significativos do calendário litúrgico.

A data recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, quando foi acolhido pelo povo com ramos e aclamações, poucos dias antes de sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, a celebração une dois elementos centrais da fé cristã: a acolhida festiva a Cristo e o início do caminho espiritual que conduz à Páscoa.

Em Araçatuba, a programação será intensa e distribuída entre comunidades urbanas e rurais. Na Catedral Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, haverá celebração no sábado, às 19h30, e também no domingo, no mesmo horário. Outras paróquias da cidade também terão missas pela manhã e à noite, algumas acompanhadas de procissões saindo de praças, comunidades ou pontos tradicionais dos bairros.