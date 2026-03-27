O Aeroporto de Araçatuba se prepara para dias de grande movimentação durante o feriado da Semana Santa. Entre os dias 2 e 6 de abril, a expectativa é de que cerca de 1,5 mil passageiros passem pelo terminal, somando embarques e desembarques.

A projeção representa um avanço significativo em comparação ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 1,2 mil pessoas utilizaram o aeroporto. O aumento reforça o aquecimento da demanda na região e o fortalecimento das operações aéreas no interior paulista.

Para atender ao fluxo, estão programados 16 voos operados pelas companhias Azul e Gol, conectando Araçatuba a importantes hubs, como os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e Viracopos, em Campinas.