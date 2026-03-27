O Aeroporto de Araçatuba se prepara para dias de grande movimentação durante o feriado da Semana Santa. Entre os dias 2 e 6 de abril, a expectativa é de que cerca de 1,5 mil passageiros passem pelo terminal, somando embarques e desembarques.
A projeção representa um avanço significativo em comparação ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 1,2 mil pessoas utilizaram o aeroporto. O aumento reforça o aquecimento da demanda na região e o fortalecimento das operações aéreas no interior paulista.
Para atender ao fluxo, estão programados 16 voos operados pelas companhias Azul e Gol, conectando Araçatuba a importantes hubs, como os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e Viracopos, em Campinas.
De acordo com a administração da ASP – Aeroportos Paulistas, o crescimento é resultado direto de melhorias na estrutura e na ampliação da malha aérea. O coordenador João Paulo Neves destacou que o terminal vem passando por investimentos contínuos para elevar o padrão de atendimento e garantir segurança nas operações.
Outro fator que contribui para o aumento no número de passageiros é a ampliação dos voos da Gol para Congonhas. Desde o início de março, a frequência passou de quatro para seis voos semanais, ampliando a ligação do Noroeste paulista com a capital.
Atualmente, o aeroporto mantém voos regulares para Campinas, pela Azul, e para São Paulo, pela Gol, consolidando-se como uma importante porta de entrada e saída da região.
Para evitar contratempos, a orientação aos passageiros é chegar ao aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência e ficar atento aos horários de check-in definidos pelas companhias aéreas.
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