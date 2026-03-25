A safra 2025/2026 na região de Araçatuba tem sido marcada por desafios históricos para os produtores rurais, especialmente no cultivo de cereais. Segundo o ex-diretor do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran) e produtor rural Thomas Rocco, o cenário é considerado um dos mais difíceis já enfrentados. “A gente entende essa safra como extremamente desafiadora, porque foi muito difícil e complexo conseguir fechar os custos de produção. Então, o produtor entrou no pior cenário que ele podia ter. Nós plantamos com um dólar alto, a R$ 5,50, R$ 5,45, e hoje estamos vendendo nossos grãos com uma desvalorização cambial, uma vez que tivemos algumas tensões geopolíticas que fizeram com que o dólar perdesse valor aqui no Brasil. Então, a gente vem com um custo mais alto de adubação, um custo mais alto na questão das sementes, e isso impactou. Os defensivos também pesaram no custo de produção", afirmou.

Rocco destaca que os produtores já vinham de três anos de pressão e iniciaram o ciclo com custos elevados e cenário econômico desfavorável.

Segundo o produtor, o aumento nos custos de produção impactou diretamente o planejamento das lavouras. “A gente plantou com um dólar alto, acima de R$ 5,40, e hoje vende os grãos com desvalorização cambial. Tivemos custos mais altos com adubação, sementes e defensivos, o que pesou muito”, disse. Além disso, o clima agravou a situação. “Quando precisava chover, a chuva foi localizada. Depois, na colheita, tivemos semanas de chuva contínua, o que prejudicou a qualidade dos grãos”, completou.