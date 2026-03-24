Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Federal do Brasil, resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga na madrugada desta terça-feira (24), na Rodovia Marechal Rondon, em Andradina.
A abordagem ocorreu por volta das 00h45, na altura do km 647, durante fiscalização de rotina. Os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Palio e, durante a vistoria, encontraram centenas de tabletes de uma substância esverdeada prensada, com características semelhantes à maconha.
Ao todo, foram apreendidos 238 tabletes, que somaram aproximadamente 220,9 quilos da droga, indicando um possível esquema de transporte em larga escala.
O motorista foi detido no local e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde o caso seguirá sob investigação.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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