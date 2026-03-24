26 de março de 2026
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NOITE BARRADA

Palio da madrugada escondia mais de 220 kg de droga na Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O que parecia uma fiscalização de rotina ganhou peso federal em minutos; a carga apreendida lotava o veículo abordado
O que parecia uma fiscalização de rotina ganhou peso federal em minutos; a carga apreendida lotava o veículo abordado

Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Federal do Brasil, resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga na madrugada desta terça-feira (24), na Rodovia Marechal Rondon, em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 00h45, na altura do km 647, durante fiscalização de rotina. Os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Palio e, durante a vistoria, encontraram centenas de tabletes de uma substância esverdeada prensada, com características semelhantes à maconha.

Ao todo, foram apreendidos 238 tabletes, que somaram aproximadamente 220,9 quilos da droga, indicando um possível esquema de transporte em larga escala.

O motorista foi detido no local e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde o caso seguirá sob investigação.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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