Uma operação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Polícia Federal do Brasil, resultou na apreensão de uma grande quantidade de droga na madrugada desta terça-feira (24), na Rodovia Marechal Rondon, em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 00h45, na altura do km 647, durante fiscalização de rotina. Os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Palio e, durante a vistoria, encontraram centenas de tabletes de uma substância esverdeada prensada, com características semelhantes à maconha.

Ao todo, foram apreendidos 238 tabletes, que somaram aproximadamente 220,9 quilos da droga, indicando um possível esquema de transporte em larga escala.