Um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo na tarde de segunda-feira (23), em Penápolis. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ambiental especializado realizado por uma equipe do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR).

Os policiais trafegavam pela avenida Liberdade, no bairro Jardim Planalto, quando avistaram um motociclista em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele realizou uma conversão proibida e passou a trafegar na contramão, tentando fugir da abordagem.

A equipe conseguiu interceptar o condutor poucos metros à frente, nas proximidades de um estabelecimento comercial. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o homem afirmou ter adquirido a motocicleta por meio de troca e admitiu saber que o veículo não possuía documentação regular.