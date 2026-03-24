Atletas de Araçatuba tiveram desempenho expressivo na terceira etapa classificatória do Campeonato Paulista de Karatê 2026, disputada no último fim de semana em Santana do Parnaíba. A equipe Hisatugo/SMERL encerrou a participação com 29 medalhas, em uma competição que reuniu mais de dois mil competidores de 169 academias, associações e clubes, representando 81 municípios paulistas.

A delegação levou 31 atletas ao torneio. O resultado foi de 14 medalhas de ouro, quatro de prata e 11 de bronze, consolidando o bom momento da modalidade na cidade.

As finais das categorias infantil, cadete, júnior, sub-21 e sênior estão previstas para ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril. Já as disputas das categorias master e por equipes serão realizadas em 23 de maio.