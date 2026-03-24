26 de março de 2026
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DESTAQUE ESTADUAL

Araçatuba conquista 29 medalhas no Paulista de Karatê

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Equipe Hisatugo/SMERL garante destaque estadual e vagas nas finais
Equipe Hisatugo/SMERL garante destaque estadual e vagas nas finais

Atletas de Araçatuba tiveram desempenho expressivo na terceira etapa classificatória do Campeonato Paulista de Karatê 2026, disputada no último fim de semana em Santana do Parnaíba. A equipe Hisatugo/SMERL encerrou a participação com 29 medalhas, em uma competição que reuniu mais de dois mil competidores de 169 academias, associações e clubes, representando 81 municípios paulistas.

A delegação levou 31 atletas ao torneio. O resultado foi de 14 medalhas de ouro, quatro de prata e 11 de bronze, consolidando o bom momento da modalidade na cidade.

As finais das categorias infantil, cadete, júnior, sub-21 e sênior estão previstas para ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril. Já as disputas das categorias master e por equipes serão realizadas em 23 de maio.

Com a participação na etapa classificatória, os medalhistas asseguraram vaga para a fase final do Campeonato Paulista 2026, que reunirá os melhores atletas do Estado.

Estes são os resultados da etapa em Santana do Parnaíba:

Medalhas de Ouro (Campeões)

  • Anthony Akio Lima Hisatugo – Kata
  • Diego Andrei Valério – Kata
  • Nanda de Carvalho Girasol – Kata
  • Aisha de Paula Saad – Kumite
  • Beatriz Eduarda Carvalho Taparo da Silva – Kumite
  • Cleiton Roberto Nagasaki Itakura – Kumite
  • Filipe Augusto Fornari Mantanholi – Kumite
  • Giovana Sampaio dos Santos – Kumite
  • Heloísa Santos Arruda – Kumite
  • Maria Eduarda da Silva Madeira – Kumite
  • Maria Eduarda Lafragola da Silva – Kumite
  • Maria Eduarda Mizuki Hamada de Souza – Kumite
  • Maria Inês de Lima Sales Hisatugo – Kumite
  • Nanda de Carvalho Girasol – Kumite

Medalhas de Prata (Vice-campeões)

  • Leonardo Santana Silva Ferreira Lopes – Kata
  • Felipe Aversa Martins– Kumite
  • Mateus Rogério de Oliveira Souza – Kumite
  • Rogério Moreira Zago Scarpini Girasol – Kumite

Medalhas de Bronze (3º lugares)

  • Cássio Luiz Barbosa de Paula Teixeira – Kata
  • Cleiton Roberto Nagasaki Itakura – Kata
  • Filipe Augusto Fornari Mantanholi – Kata
  • Felipe Aversa Martins – Kata
  • Maria Inês de Lima Sales Hisatugo – Kata
  • Diego Andrei Valério – Kumite
  • Heitor Bruno Ferreira Lopes – Kumite
  • Laura Oliveira da Silva – Kumite
  • Nathalia Aparecida Lafragola da Silva – Kumite
  • Otávio Souza Silva – Kumite
  • Pedro Henrique Carvalho Taparo da Silva – Kumite

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