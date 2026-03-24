Atletas de Araçatuba tiveram desempenho expressivo na terceira etapa classificatória do Campeonato Paulista de Karatê 2026, disputada no último fim de semana em Santana do Parnaíba. A equipe Hisatugo/SMERL encerrou a participação com 29 medalhas, em uma competição que reuniu mais de dois mil competidores de 169 academias, associações e clubes, representando 81 municípios paulistas.
A delegação levou 31 atletas ao torneio. O resultado foi de 14 medalhas de ouro, quatro de prata e 11 de bronze, consolidando o bom momento da modalidade na cidade.
As finais das categorias infantil, cadete, júnior, sub-21 e sênior estão previstas para ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril. Já as disputas das categorias master e por equipes serão realizadas em 23 de maio.
Com a participação na etapa classificatória, os medalhistas asseguraram vaga para a fase final do Campeonato Paulista 2026, que reunirá os melhores atletas do Estado.
Estes são os resultados da etapa em Santana do Parnaíba:
Medalhas de Ouro (Campeões)
- Anthony Akio Lima Hisatugo – Kata
- Diego Andrei Valério – Kata
- Nanda de Carvalho Girasol – Kata
- Aisha de Paula Saad – Kumite
- Beatriz Eduarda Carvalho Taparo da Silva – Kumite
- Cleiton Roberto Nagasaki Itakura – Kumite
- Filipe Augusto Fornari Mantanholi – Kumite
- Giovana Sampaio dos Santos – Kumite
- Heloísa Santos Arruda – Kumite
- Maria Eduarda da Silva Madeira – Kumite
- Maria Eduarda Lafragola da Silva – Kumite
- Maria Eduarda Mizuki Hamada de Souza – Kumite
- Maria Inês de Lima Sales Hisatugo – Kumite
- Nanda de Carvalho Girasol – Kumite
Medalhas de Prata (Vice-campeões)
- Leonardo Santana Silva Ferreira Lopes – Kata
- Felipe Aversa Martins– Kumite
- Mateus Rogério de Oliveira Souza – Kumite
- Rogério Moreira Zago Scarpini Girasol – Kumite
Medalhas de Bronze (3º lugares)
- Cássio Luiz Barbosa de Paula Teixeira – Kata
- Cleiton Roberto Nagasaki Itakura – Kata
- Filipe Augusto Fornari Mantanholi – Kata
- Felipe Aversa Martins – Kata
- Maria Inês de Lima Sales Hisatugo – Kata
- Diego Andrei Valério – Kumite
- Heitor Bruno Ferreira Lopes – Kumite
- Laura Oliveira da Silva – Kumite
- Nathalia Aparecida Lafragola da Silva – Kumite
- Otávio Souza Silva – Kumite
- Pedro Henrique Carvalho Taparo da Silva – Kumite
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