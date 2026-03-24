O prefeito de Penápolis, Caique Rossi (PSD), formalizou junto ao Ministério Público nesta semana um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que trata da regularização dos vínculos dos servidores da Emurpe. O documento também estabelece o compromisso de extinguir e liquidar definitivamente a empresa municipal até 31 de dezembro de 2026.

Durante a assinatura, o prefeito destacou a importância do acordo após negociações conduzidas pela administração municipal. Ele ressaltou o trabalho da Procuradoria Jurídica, a colaboração do Sindicato dos Servidores, da Câmara de Vereadores e a participação dos próprios funcionários da Emurpe na busca por uma solução jurídica considerada viável.

Criada na década de 1980, a Emurpe (Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis) tinha como objetivo principal a construção de moradias populares em regime de mutirão, modelo no qual o município foi pioneiro. Com o passar dos anos, porém, a função perdeu espaço após a implantação de programas federais, como o Minha Casa Minha Vida, que passou a viabilizar habitações por meio de construtoras privadas com subsídio público.