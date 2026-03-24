A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira (24) a 7ª Sessão Ordinária de 2026. O encontro, que contará com homenagens a personalidades de destaque, também deve ser marcado por uma manifestação organizada por mães do município, prevista para ocorrer durante a sessão no plenário.

Entre os projetos, está a concessão do título de cidadão biriguiense ao médico André Luís Mendonça Feliciano e ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, ambos reconhecidos pelos relevantes serviços prestados em suas áreas.

André Luís Mendonça Feliciano, natural de Uberaba (MG), construiu sua trajetória na medicina com especialização em cirurgia geral e urologia, atuando tanto na rede pública quanto privada de Birigui desde 2014. Com passagem pelo AME de Araçatuba, foi um dos pioneiros no Programa Saúde do Homem no Estado de São Paulo.