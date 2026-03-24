A Câmara Municipal de Birigui realiza na noite desta terça-feira (24) a 7ª Sessão Ordinária de 2026. O encontro, que contará com homenagens a personalidades de destaque, também deve ser marcado por uma manifestação organizada por mães do município, prevista para ocorrer durante a sessão no plenário.
Entre os projetos, está a concessão do título de cidadão biriguiense ao médico André Luís Mendonça Feliciano e ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, ambos reconhecidos pelos relevantes serviços prestados em suas áreas.
André Luís Mendonça Feliciano, natural de Uberaba (MG), construiu sua trajetória na medicina com especialização em cirurgia geral e urologia, atuando tanto na rede pública quanto privada de Birigui desde 2014. Com passagem pelo AME de Araçatuba, foi um dos pioneiros no Programa Saúde do Homem no Estado de São Paulo.
Já o pastor José Wellington possui atuação em diversas regiões do país e liderança nacional à frente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). Seu trabalho também alcançou reconhecimento internacional, inclusive com menções por ações humanitárias ligadas à Organização das Nações Unidas.
Projetos em pauta e propostas de reconhecimento
A sessão também terá a discussão e votação de cinco projetos voltados à concessão de honrarias. Dois deles retornam após pedidos de vista na última reunião: o projeto nº 22/2026, que institui a Medalha CB PM Luiz José Vito Filho, e o nº 23/2026, que cria a Medalha GCM Natalino Sandrigo, ambas voltadas à valorização de agentes de segurança pública.
Outros três projetos de decreto legislativo também estarão em debate, incluindo a concessão de Título de Cidadão Benemérito ao médico Joseph Raffoul Júnior, além de homenagens à Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates (AAERP) e ao subtenente André Luiz Rocha.
Manifestação e participação popular
A sessão desta terça-feira deve reunir mães do município, que organizam uma manifestação na Câmara em busca de respostas e providências sobre denúncias envolvendo uma professora da rede municipal de ensino que teria queimado dedos de alunos com cola quente. O ato promete levar público ao plenário e aumentar a pressão sobre os vereadores.
Além disso, o munícipe Gerson Machado está inscrito para utilizar a tribuna livre, o que pode ampliar o debate e trazer novos elementos à discussão durante a sessão.
Transmissão ao vivo
A população poderá acompanhar a sessão ao vivo pelo canal aberto de TV 18.3 e também pelo canal oficial da Câmara de Birigui no YouTube. Após o encerramento, a íntegra da reunião ficará disponível na plataforma digital.
Com uma pauta que mistura homenagens, projetos relevantes e participação popular ativa, a sessão desta noite promete ser uma das mais movimentadas do ano no Legislativo biriguiense.
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