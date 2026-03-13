Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (12), no bairro Parque das Nações, em Birigui.

De acordo com informações policiais, a equipe fazia patrulhamento ostensivo preventivo por volta das 22h, quando recebeu denúncias de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes nas imediações da Rua Gumercindo Pereira das Chagas. Segundo a denúncia, o suspeito usava um terreno baldio próximo para esconder a droga e retirava pequenas quantidades conforme a procura de usuários.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem que, ao notar a aproximação da viatura, mudou repentinamente de direção, o que levantou suspeita. Diante da atitude e das informações recebidas, foi feita a abordagem.