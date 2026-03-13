Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (12), no bairro Parque das Nações, em Birigui.
De acordo com informações policiais, a equipe fazia patrulhamento ostensivo preventivo por volta das 22h, quando recebeu denúncias de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes nas imediações da Rua Gumercindo Pereira das Chagas. Segundo a denúncia, o suspeito usava um terreno baldio próximo para esconder a droga e retirava pequenas quantidades conforme a procura de usuários.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um homem que, ao notar a aproximação da viatura, mudou repentinamente de direção, o que levantou suspeita. Diante da atitude e das informações recebidas, foi feita a abordagem.
Na revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do suspeito cinco pinos com substância semelhante à cocaína, além de R$ 14 em dinheiro. Ainda segundo a polícia, ao ser questionado, ele confessou que realizava a venda de entorpecentes no local.
Na sequência, o homem indicou onde escondia o restante da droga. Em diligência no terreno baldio apontado, os militares localizaram uma sacola plástica com mais 31 pinos de substância semelhante à cocaína e uma balança de precisão, usada para fracionar o entorpecente.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado ao Plantão Policial, junto com o entorpecente, o dinheiro e os objetos apreendidos. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.
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