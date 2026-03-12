O Bandeirante, tradicional time da região Noroeste Paulista, ficou no empate por 2 a 2 com o EC São Bernardo na noite desta quarta-feira, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, em partida válida pela 13ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.
Jogando em casa e justamente no dia em que comemorou 103 anos de história, o Leão da Noroeste chegou a construir uma vantagem confortável no segundo tempo, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos, deixando escapar a vitória diante de sua torcida.
Com o resultado, o Bandeirante soma agora 15 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela da competição. A equipe segue na luta por uma vaga no G-8 e ainda depende de uma combinação de resultados nas rodadas finais para manter vivo o sonho da classificação à próxima fase do campeonato.
Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a emoção ficou toda para a etapa final. Aos 13 minutos, o Bandeirante abriu o placar. Após finalização de fora da área, Túlio desviou no meio do caminho e tirou qualquer chance de defesa do goleiro adversário.
O time de Birigui seguiu pressionando e ampliou a vantagem aos 30 minutos. Em jogada pela esquerda, a bola foi levantada na área e novamente Túlio apareceu bem para cabecear firme e marcar o segundo gol do Leão da Noroeste.
A reação do EC São Bernardo começou pouco depois. Aos 31 minutos, o árbitro marcou pênalti após falta dentro da área. João Guilherme cobrou com precisão e diminuiu a diferença no placar.
Quando a vitória do Bandeirante parecia garantida, o time visitante conseguiu o empate nos minutos finais. Já aos 48 minutos do segundo tempo, em contra-ataque, Alyson Motta recebeu dentro da área e finalizou para deixar tudo igual, decretando o placar de 2 a 2.
Na próxima rodada da Série A3, o Bandeirante volta a jogar em casa. A equipe enfrenta o Catanduva no domingo, às 18h, novamente no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.
