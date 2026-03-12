O Bandeirante, tradicional time da região Noroeste Paulista, ficou no empate por 2 a 2 com o EC São Bernardo na noite desta quarta-feira, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, em partida válida pela 13ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Jogando em casa e justamente no dia em que comemorou 103 anos de história, o Leão da Noroeste chegou a construir uma vantagem confortável no segundo tempo, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos, deixando escapar a vitória diante de sua torcida.

Com o resultado, o Bandeirante soma agora 15 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela da competição. A equipe segue na luta por uma vaga no G-8 e ainda depende de uma combinação de resultados nas rodadas finais para manter vivo o sonho da classificação à próxima fase do campeonato.