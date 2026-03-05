Um crime violento registrado na madrugada desta quinta-feira (5) chocou moradores de Penápolis. O jovem Guilherme Willian Gonçalves da Silva, de 26 anos, morreu após ser baleado várias vezes em via pública no bairro Residencial Florença.
De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída ao lado de uma motocicleta, apresentando múltiplas perfurações provocadas por tiros.
Testemunhas relataram que os primeiros disparos teriam ocorrido na Rua Luiz Eduardo de Nadai Alberton. Mesmo ferido, Guilherme ainda teria corrido por alguns metros antes de cair na Rua Pedro Coelho do Amaral, nas proximidades de um supermercado.
Uma equipe de resgate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.
O jovem foi encaminhado em estado gravíssimo ao pronto-socorro municipal, onde deu entrada com sete perfurações provocadas por arma de fogo, atingindo regiões como tórax, braço, mão e axila.
Apesar dos esforços da equipe médica, Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 5h da manhã. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico, procedimento padrão para apuração das circunstâncias da morte.
Durante as primeiras diligências, moradores apontaram como possível autor dos disparos um homem conhecido pelo apelido de “Lukinha”.
A polícia realizou buscas em endereços ligados ao suspeito, mas ele não foi localizado até o momento.
Uma testemunha também foi conduzida ao plantão policial para prestar esclarecimentos e posteriormente liberada.
O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela polícia, que agora trabalha para esclarecer a motivação do crime e identificar oficialmente o autor dos disparos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.