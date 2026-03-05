Um crime violento registrado na madrugada desta quinta-feira (5) chocou moradores de Penápolis. O jovem Guilherme Willian Gonçalves da Silva, de 26 anos, morreu após ser baleado várias vezes em via pública no bairro Residencial Florença.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída ao lado de uma motocicleta, apresentando múltiplas perfurações provocadas por tiros.

Testemunhas relataram que os primeiros disparos teriam ocorrido na Rua Luiz Eduardo de Nadai Alberton. Mesmo ferido, Guilherme ainda teria corrido por alguns metros antes de cair na Rua Pedro Coelho do Amaral, nas proximidades de um supermercado.