A Inter de Bebedouro conquistou uma vitória convincente na noite desta quarta-feira (4) ao derrotar o Araçatuba por 4 a 0, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A4 de 2026.
Superior desde os primeiros minutos, a equipe da casa controlou o jogo e construiu o placar com gols de Kadu Barone, Gênesis e Caio Vidal, que marcou duas vezes, garantindo o triunfo diante da torcida.
Com o resultado, a Inter de Bebedouro segue na liderança da competição, somando 19 pontos. O Lemense aparece logo atrás, também com 19 pontos, enquanto o Barretos ocupa a terceira colocação com 13. Já o Araçatuba vive situação complicada na tabela, ocupando o 14º lugar, com apenas quatro pontos.
Na próxima rodada, a Inter de Bebedouro encara o Penapolense fora de casa. Já o Araçatuba enfrenta o Barretos também no sábado, às 16h, no Estádio Fortaleza, em Barretos.
