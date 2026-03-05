O Bandeirante de Birigui somou um ponto importante atuando fora de casa, mas continua fora da zona de classificação do Paulistão A3. Na noite desta quarta-feira (4), a equipe de Birigui ficou no empate em 0 a 0 com o Paulista Futebol Clube, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, em confronto válido pela 11ª rodada da competição.

Com o resultado, o BEC chegou aos 11 pontos e permanece na 11ª posição na tabela. O adversário da noite aparece logo à frente, na 10ª colocação, com 13 pontos. As duas equipes ainda estão fora do G-8, grupo que garante vaga nas quartas de final do campeonato.

O próximo compromisso do Bandeirante será no domingo (8), às 10h, quando enfrenta o Rio Claro no estádio Schmidtão, pela 12ª rodada do Paulistão A3. Para continuar na briga por uma vaga na próxima fase, o time biriguiense precisa vencer e diminuir a distância para a zona de classificação.