O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga nesta quinta-feira (5), a partir das 9h, Leandro Cantoy, de 38 anos, acusado de tentar matar a companheira, Jaqueline Pereira da Silva, enquanto ela dormia. A sessão acontece no Fórum de Birigui e será aberta ao público.
Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, Leandro está preso e será encaminhado ao fórum sob escolta da Polícia Penal para participar do julgamento.
De acordo com a denúncia assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, o réu agiu “em situação de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, com o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa”, ao atacar Jaqueline com um caibro de madeira enquanto ela dormia.
O crime ocorreu na noite de 13 de fevereiro de 2025, no bairro Patrimônio Silvares. Conforme a investigação, após sair para beber com a companheira, Leandro retornou para casa e passou a monitorar a movimentação da rua antes de agir.
Em determinado momento, cobriu o portão da residência com um pano, impedindo a visão externa, e iniciou as agressões.
A denúncia descreve que ele “passou a golpeá-la por várias vezes”, atingindo principalmente a cabeça e os braços de Jaqueline, que tentou se defender mesmo sendo surpreendida enquanto dormia. A violência foi tão intensa que a vítima desmaiou. Acreditando que tivesse consumado o crime, Leandro deixou o local. No entanto, Jaqueline recobrou a consciência, conseguiu sair da casa e foi socorrida a tempo.
O Ministério Público sustenta que o crime não se consumou “por circunstâncias alheias à vontade do agente”, já que a vítima recebeu atendimento médico rápido e eficaz.
O processo tramita na 2ª Vara Criminal, sob a presidência da magistrada Moema Moreira Ponce Lacerda, que conduzirá os trabalhos do júri.
Se condenado, Leandro Cantoy poderá cumprir pena por tentativa de homicídio qualificado no contexto de violência doméstica.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.