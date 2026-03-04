O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui julga nesta quinta-feira (5), a partir das 9h, Leandro Cantoy, de 38 anos, acusado de tentar matar a companheira, Jaqueline Pereira da Silva, enquanto ela dormia. A sessão acontece no Fórum de Birigui e será aberta ao público.

Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, Leandro está preso e será encaminhado ao fórum sob escolta da Polícia Penal para participar do julgamento.

De acordo com a denúncia assinada pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, o réu agiu “em situação de violência doméstica e menosprezo à condição de mulher, com o emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa”, ao atacar Jaqueline com um caibro de madeira enquanto ela dormia.