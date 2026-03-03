03 de março de 2026
MORADA DOS NOBRES

Corolla roubado é recuperado pelo Baep em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Veículo com sinais de adulteração foi localizado na avenida JK e motorista levada à delegacia

Durante patrulhamento de Ações Especiais realizado na avenida Juscelino Kubitschek, em Araçatuba, equipes do 12º Baep identificaram um Toyota Corolla com suspeita de irregularidade nos sinais identificadores, nesta segunda-feira (2).

Segundo a corporação, o veículo apresentava características compatíveis com a prática conhecida como “dobra”, método utilizado para mascarar automóveis de origem criminosa. Após breve acompanhamento, o carro foi interceptado no bairro Morada dos Nobres.

Durante a vistoria técnica, com apoio de equipamento de rastreio eletrônico, foi constatado que o automóvel original possuía registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2024, na cidade de Santo André.

Diante das evidências de adulteração dos sinais identificadores, a condutora foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

