Durante patrulhamento de Ações Especiais realizado na avenida Juscelino Kubitschek, em Araçatuba, equipes do 12º Baep identificaram um Toyota Corolla com suspeita de irregularidade nos sinais identificadores, nesta segunda-feira (2).

Segundo a corporação, o veículo apresentava características compatíveis com a prática conhecida como “dobra”, método utilizado para mascarar automóveis de origem criminosa. Após breve acompanhamento, o carro foi interceptado no bairro Morada dos Nobres.

Durante a vistoria técnica, com apoio de equipamento de rastreio eletrônico, foi constatado que o automóvel original possuía registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2024, na cidade de Santo André.