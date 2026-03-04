Dois atletas de Araçatuba asseguraram presença no Campeonato Brasileiro Regional de Judô, marcado para maio, em São Bernardo do Campo (SP). A classificação foi conquistada no último fim de semana, durante a seletiva estadual realizada na cidade de Mauá (SP).

Breno Gonçalves da Costa subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria sub-15 acima de 81 kg, garantindo o título da seletiva. Já Gabriel Gonçalves Lima conquistou a terceira colocação na categoria sub-13 até 45 kg, também assegurando vaga na competição nacional.

Os dois judocas integram a Associação de Judô Araçatuba (AJA), entidade ligada à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação. Ao todo, a delegação araçatubense contou com 10 atletas na disputa pelas vagas.