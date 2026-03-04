O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta segunda-feira (2) um novo conjunto de regras que promete impactar diretamente a campanha eleitoral de outubro. As medidas disciplinam o uso de inteligência artificial (IA), reforçam o combate à desinformação e estabelecem limites claros para candidatos, partidos e plataformas digitais.

A decisão foi unânime e determina que conteúdos manipulados com uso de imagem ou voz de candidatos e figuras públicas ficam proibidos nas redes sociais nas 72 horas que antecedem a votação e nas 24 horas posteriores ao pleito. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

As resoluções fazem parte do pacote normativo que regulamenta as eleições gerais deste ano, quando os eleitores irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

IA sem interferência no voto