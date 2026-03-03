O primeiro Tribunal do Júri de 2026 realizado em Birigui terminou com a absolvição das duas acusadas de tentativa de homicídio duplamente qualificado. O julgamento ocorreu nesta terça-feira, 3, na 1ª Vara Criminal da Comarca, sob a presidência da magistrada Moema Moreira Ponce Lacerda, e marcou a abertura oficial dos trabalhos do júri popular neste ano no município.

No banco dos réus estavam Valéria Santos da Silva e Beatriz Santos da Silva, denunciadas pelo Ministério Público por duas tentativas de homicídio qualificadas por motivo torpe, em concurso de agentes. O promotor responsável pelo caso foi Rodrigo Mazzilli Marcondes.

O caso

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram no dia 14 de setembro de 2016, no bairro Margareth Vargas, quando as acusadas teriam efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, causando lesões descritas em prontuários médicos anexados ao processo.