Uma ação da Guarda Civil Municipal de Araçatuba resultou na recuperação de uma bicicleta furtada e na condução de uma adolescente por ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (18), por volta das 20h15.

A equipe composta pelos GCMs Evandro, Rodrigo Garcia e Gudaits, realizava patrulhamento preventivo pela região central quando foi abordada por um munícipe. O homem relatou ter avistado a bicicleta de seu filho, furtada anteriormente, em posse de terceiros dentro de um estabelecimento comercial próximo.

Os guardas seguiram até o local indicado e localizaram o objeto com uma funcionária. Questionada, ela afirmou desconhecer qualquer irregularidade e declarou que a bicicleta pertenceria à sua irmã.