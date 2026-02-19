19 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ATO INFRACIONAL

Adolescente é flagrada com bike furtada em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Objeto foi reconhecido pela vítima; jovem afirmou ter comprado a bicicleta por R$ 300 de um desconhecido no bairro São José
Objeto foi reconhecido pela vítima; jovem afirmou ter comprado a bicicleta por R$ 300 de um desconhecido no bairro São José

Uma ação da Guarda Civil Municipal de Araçatuba resultou na recuperação de uma bicicleta furtada e na condução de uma adolescente por ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (18), por volta das 20h15.

A equipe composta pelos GCMs Evandro, Rodrigo Garcia e Gudaits, realizava patrulhamento preventivo pela região central quando foi abordada por um munícipe. O homem relatou ter avistado a bicicleta de seu filho, furtada anteriormente, em posse de terceiros dentro de um estabelecimento comercial próximo.

Os guardas seguiram até o local indicado e localizaram o objeto com uma funcionária. Questionada, ela afirmou desconhecer qualquer irregularidade e declarou que a bicicleta pertenceria à sua irmã.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até uma residência no bairro São José, onde encontrou a suposta proprietária, uma adolescente. A jovem confirmou estar com a bicicleta e disse que a adquiriu de um desconhecido no próprio bairro, pelo valor de R$ 300, sem apresentar qualquer comprovante ou detalhes sobre o vendedor.

Considerando os indícios de receptação e a confirmação de que se tratava de produto de furto, as partes foram encaminhadas à Central de Flagrantes. Por envolver menor de idade, a ocorrência foi acompanhada pela mãe e pela irmã da adolescente.

O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que adotou as providências cabíveis de polícia judiciária.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários