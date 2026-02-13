Um homem de 37 anos foi detido na quinta-feira (12) em Ribeirão Pires, suspeito de cometer um estupro contra uma mulher no fim do ano passado em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba. A prisão ocorreu após investigação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com a polícia, a vítima, de 44 anos, havia parado o carro por falta de combustível quando foi abordada pelo suspeito, que se ofereceu para ajudá-la. Em seguida, ele teria sacado uma arma, feito ameaças e obrigado a mulher a dirigir até outro ponto da cidade, onde ocorreu a violência sexual.

Após o crime, o investigado fugiu e deixou a região. Conforme a DIG, ele possui antecedentes por crimes como furto, ameaça e lesão corporal, além de registros anteriores por delitos sexuais. Desde então, estava escondido em uma área rural em Ribeirão Pires, onde acabou localizado e preso.