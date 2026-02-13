13 de fevereiro de 2026
FERNANDÓPOLIS

Suspeito de estupro após falsa ajuda é preso meses depois

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem foi localizado pela polícia em outra cidade, após investigação
Homem foi localizado pela polícia em outra cidade, após investigação

Um homem de 37 anos foi detido na quinta-feira (12) em Ribeirão Pires, suspeito de cometer um estupro contra uma mulher no fim do ano passado em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba. A prisão ocorreu após investigação conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com a polícia, a vítima, de 44 anos, havia parado o carro por falta de combustível quando foi abordada pelo suspeito, que se ofereceu para ajudá-la. Em seguida, ele teria sacado uma arma, feito ameaças e obrigado a mulher a dirigir até outro ponto da cidade, onde ocorreu a violência sexual.

Após o crime, o investigado fugiu e deixou a região. Conforme a DIG, ele possui antecedentes por crimes como furto, ameaça e lesão corporal, além de registros anteriores por delitos sexuais. Desde então, estava escondido em uma área rural em Ribeirão Pires, onde acabou localizado e preso.

