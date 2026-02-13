Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos e uma mulher de 30 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.

A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na rua Felício Migliorini. O imóvel vinha sendo monitorado há meses, após alertas do Sistema Muralha Paulista indicarem possível ligação do casal com a comercialização de entorpecentes.

Durante as buscas, os policiais localizaram 26 porções de maconha fracionadas e acondicionadas em embalagens do tipo “zip lock”, escondidas dentro de um recipiente na geladeira. No armário da cozinha, também foram encontrados oito pinos de cocaína. Já no quarto do casal, foram apreendidos R$ 4.251 em dinheiro, valor considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.