Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem de 29 anos e uma mulher de 30 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, no bairro Portal da Pérola II, em Birigui.
A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na rua Felício Migliorini. O imóvel vinha sendo monitorado há meses, após alertas do Sistema Muralha Paulista indicarem possível ligação do casal com a comercialização de entorpecentes.
Durante as buscas, os policiais localizaram 26 porções de maconha fracionadas e acondicionadas em embalagens do tipo “zip lock”, escondidas dentro de um recipiente na geladeira. No armário da cozinha, também foram encontrados oito pinos de cocaína. Já no quarto do casal, foram apreendidos R$ 4.251 em dinheiro, valor considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.
Conduzidos à unidade policial e acompanhados por defesa, os dois negaram participação no tráfico. Segundo relataram, as substâncias seriam para consumo próprio e o dinheiro teria origem em economias acumuladas por meio de trabalhos informais.
Apesar das alegações, o delegado responsável pelo caso confirmou a prisão em flagrante com base nos elementos reunidos, como a forma de armazenamento das drogas e as informações obtidas durante a investigação. Foi solicitada à Justiça a conversão da detenção em prisão preventiva.
No momento da ação, filhos menores do casal estavam no imóvel e ficaram sob responsabilidade de familiares. O caso segue em andamento.
