A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (12), um homem de 27 anos suspeito de receptação qualificada em Birigui. A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial, com apoio das demais unidades de polícia judiciária do município, incluindo a Delegacia do Município, o 2º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher.

A prisão ocorreu durante diligências relacionadas à investigação de furtos registrados nos últimos dias, nos quais foram levados objetos apreendidos, como bicicletas, quadros de bicicleta, fios e a tentativa de subtração de uma bateria veicular.

Durante buscas no bairro Vila Bandeirantes e imediações, os policiais localizaram, em um estabelecimento de comercialização de materiais usados, diversos itens sem comprovação de origem. Entre os objetos encontrados estavam três bicicletas das marcas KSW e GTS, quatro quadros de bicicleta, duas rodas aro 29 e um saco contendo fios de cobre. Uma das bicicletas foi reconhecida como pertencente ao material furtado.