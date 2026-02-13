13 de fevereiro de 2026
MANDADO DE BUSCA

Polícia Civil prende homem por receptação em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (12), um homem de 27 anos suspeito de receptação qualificada em Birigui. A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial, com apoio das demais unidades de polícia judiciária do município, incluindo a Delegacia do Município, o 2º Distrito Policial e a Delegacia de Defesa da Mulher.

A prisão ocorreu durante diligências relacionadas à investigação de furtos registrados nos últimos dias, nos quais foram levados objetos apreendidos, como bicicletas, quadros de bicicleta, fios e a tentativa de subtração de uma bateria veicular.

Durante buscas no bairro Vila Bandeirantes e imediações, os policiais localizaram, em um estabelecimento de comercialização de materiais usados, diversos itens sem comprovação de origem. Entre os objetos encontrados estavam três bicicletas das marcas KSW e GTS, quatro quadros de bicicleta, duas rodas aro 29 e um saco contendo fios de cobre. Uma das bicicletas foi reconhecida como pertencente ao material furtado.

Ao ser questionado, o suspeito não apresentou documentação que comprovasse a procedência das mercadorias, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

As investigações continuam para apurar a possível ligação do detido com outros crimes e identificar eventuais envolvidos.

Segundo o delegado titular do 1º Distrito Policial de Birigui, Ícaro Oliveira Borges, a atuação integrada das equipes foi fundamental para a recuperação dos objetos e a prisão do suspeito.

