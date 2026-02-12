Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (12) deixou um jovem de 19 anos gravemente ferido em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 22h, no cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Rua Tiradentes, no bairro São Brás.
Segundo as informações apuradas pela equipe de jornalismo, o jovem conduzia uma motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, teria colidido contra um VW Gol. As circunstâncias do acidente, incluindo o sentido de tráfego dos veículos, ainda estão sendo apuradas.
A motocicleta envolvida é do modelo XT.
O jovem, identificado pelas iniciais P.H.B., foi socorrido por uma ambulância do Pronto-socorro Municipal e encaminhado para atendimento médico em estado considerado gravíssimo. Ele sofreu trauma craniano, trauma torácico e fratura na perna esquerda. O rapaz encontra-se intubado e possivelmente aguarda transferência para a Santa Casa de Araçatuba.
O local do acidente está preservado pela Policia Militar para os trabalhos técnicos da policia cientifica. Inclusive, a via sentido centro/bairro está interditada no perímetro onde aconteceu o acidente. Após os trabalhos, o local deverá ser liberado para circulação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.