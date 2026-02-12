Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (12) deixou um jovem de 19 anos gravemente ferido em Birigui. A colisão aconteceu por volta das 22h, no cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Rua Tiradentes, no bairro São Brás.

Segundo as informações apuradas pela equipe de jornalismo, o jovem conduzia uma motocicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, teria colidido contra um VW Gol. As circunstâncias do acidente, incluindo o sentido de tráfego dos veículos, ainda estão sendo apuradas.

A motocicleta envolvida é do modelo XT.