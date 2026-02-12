Um grave acidente registrado na rodovia Gabriel Melhado (SP-461), no perímetro urbano de Birigui, terminou em morte na tarde desta quinta-feira, 12. A vítima foi identificada como Paulo Sérgio Garcia, 35 anos, que conduzia uma motocicleta CG Titan preta no momento da colisão.

Segundo apurado pela reportagem, Paulo trafegava no sentido Bilac quando, por motivos ainda desconhecidos, teria retirado o capacete e invadido a pista contrária, na altura do km 15 mais 800 metros. Na via oposta, seguia um caminhão no sentido Buritama e, sem tempo hábil para frenagem ou desvio, ocorreu a colisão frontal.

Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e foi atendido inicialmente pela Ambulância Municipal, que realizou os primeiros socorros ainda no local. Diante da suspeita de parada cardiorrespiratória, a equipe iniciou manobras de reanimação durante o resgate. No transporte até o Pronto-socorro Municipal de Birigui, apesar dos esforços e das tentativas de massagem cardíaca, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica.