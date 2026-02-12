A terceira rodada do Campeonato Paulista Série A4 foi marcada por partidas importantes na tarde e noite desta quarta-feira (11), com impactos diretos tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento na tabela.

Jogando em Araçatuba, o Lemense conquistou um resultado expressivo ao vencer os donos da casa por 2 a 0. Mesmo atuando como visitante e enfrentando chuva no estádio Adhemar de Barros, o time mostrou organização e eficiência para garantir sua primeira vitória na competição.

Já o Araçatuba voltou a decepcionar sua torcida e segue sem conseguir engrenar no torneio, permanecendo em situação complicada na classificação.