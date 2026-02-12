A terceira rodada do Campeonato Paulista Série A4 foi marcada por partidas importantes na tarde e noite desta quarta-feira (11), com impactos diretos tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento na tabela.
Jogando em Araçatuba, o Lemense conquistou um resultado expressivo ao vencer os donos da casa por 2 a 0. Mesmo atuando como visitante e enfrentando chuva no estádio Adhemar de Barros, o time mostrou organização e eficiência para garantir sua primeira vitória na competição.
Já o Araçatuba voltou a decepcionar sua torcida e segue sem conseguir engrenar no torneio, permanecendo em situação complicada na classificação.
Com o triunfo, o Lemense chegou a quatro pontos, subindo para a sétima posição e entrando na zona de classificação para a próxima fase. O Araçatuba, por sua vez, soma apenas um ponto e ocupa a 15ª colocação.
Outro destaque regional foi o Penapolense, que jogou fora de casa e venceu o Tanabi, resultado que colocou a equipe na segunda colocação do campeonato.
Na próxima rodada, o Lemense joga no sábado (14), às 17h, diante da Inter de Bebedouro, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. No mesmo dia, às 15h, o Araçatuba tenta reagir contra o Taquaritinga, fora de casa, no estádio Taquarão.
Já o time de Penápolis joga em casa também no próximo sabádo (14), contra o Ecus.
