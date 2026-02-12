Bandeirante de Birigui e XV de Jaú não saíram do empate em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (11), em confronto disputado no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Série A3. Apesar das oportunidades criadas ao longo da partida, nenhuma das equipes conseguiu transformar as chances em gols, inclusive com pênalti perdido pelos visitantes e o placar terminou zerado.

Com o resultado, o XV de Jaú chegou aos 13 pontos, assumindo a segunda colocação do campeonato, atrás apenas da Portuguesa Santista. Já o Bandeirante somou mais um ponto, mas segue na última posição da tabela, ainda dentro da zona de rebaixamento.

Durante o jogo, o time de Birigui também conseguiu levar perigo em alguns momentos e demonstrou melhora no desempenho coletivo. O goleiro da equipe teve papel decisivo ao fazer importantes defesas em finalizações do adversário, garantindo o empate.