O Bandeirante Esporte Clube de Birigui vive um momento delicado no Campeonato Paulista da série A3 e intensifica a preparação em busca de reação. A equipe ocupa atualmente a 15ª colocação, a penúltima do torneio, e chega pressionada para o próximo compromisso.
Os números do time mostram a dificuldade enfrentada até aqui. Em cinco jogos disputados, o Bandeirante soma apenas dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de apenas 13%, o segundo pior da competição, à frente somente do lanterna União Suzano.
Além do baixo rendimento, o clube também apresenta o pior saldo de gols do campeonato. O Bandeirante é, ao lado do Desportivo Brasil, a equipe que mais sofreu gols, com 10 gols sofridos, e saldo negativo de menos sete.
O desafio da rodada será ainda maior. O time enfrenta o XV de Jaú, atual vice-líder do campeonato, que vive realidade oposta: 80% de aproveitamento e saldo positivo de gols, figurando entre os favoritos da competição.
Fora de campo, a comissão técnica aposta em trabalho intenso nesta reta final. O elenco realiza treino no período da tarde desta terça-feira (10), enquanto quarta-feira será de concentração total, visando o confronto decisivo.
Os ingressos já estão à venda para a partida e podem ser adquiridos hoje e amanhã no Estádio Pedro Marinho Berbel, palco do duelo, a partir das 20h desta quarta-feira.
