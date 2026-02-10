O Bandeirante Esporte Clube de Birigui vive um momento delicado no Campeonato Paulista da série A3 e intensifica a preparação em busca de reação. A equipe ocupa atualmente a 15ª colocação, a penúltima do torneio, e chega pressionada para o próximo compromisso.

Os números do time mostram a dificuldade enfrentada até aqui. Em cinco jogos disputados, o Bandeirante soma apenas dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de apenas 13%, o segundo pior da competição, à frente somente do lanterna União Suzano.

Além do baixo rendimento, o clube também apresenta o pior saldo de gols do campeonato. O Bandeirante é, ao lado do Desportivo Brasil, a equipe que mais sofreu gols, com 10 gols sofridos, e saldo negativo de menos sete.