A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha escondidas em um caminhão que transportava erva-mate para tereré. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (6), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho que passa por José Bonifácio, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo era clonado. Na vistoria da carga, foram localizados 2.808 tabletes de maconha, além de 65 porções da droga e 19 volumes de haxixe, todos camuflados entre os fardos de erva-mate.

O motorista, de 21 anos, relatou aos policiais que havia saído de Amambai (MS) e tinha como destino a capital paulista. Ele afirmou que receberia R$ 2,5 mil pelo transporte, mas alegou não ter conhecimento do entorpecente.