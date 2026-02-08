08 de fevereiro de 2026
CONTRABANDO

PRF apreende maconha em caminhão clonado carregado com erva-mate

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Federal
Droga estava oculta em carga de erva-mate em caminhão clonado
Droga estava oculta em carga de erva-mate em caminhão clonado

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha escondidas em um caminhão que transportava erva-mate para tereré. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (6), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho que passa por José Bonifácio, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o veículo era clonado. Na vistoria da carga, foram localizados 2.808 tabletes de maconha, além de 65 porções da droga e 19 volumes de haxixe, todos camuflados entre os fardos de erva-mate.

O motorista, de 21 anos, relatou aos policiais que havia saído de Amambai (MS) e tinha como destino a capital paulista. Ele afirmou que receberia R$ 2,5 mil pelo transporte, mas alegou não ter conhecimento do entorpecente.

O caminhoneiro foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. O caminhão e toda a carga foram apreendidos e a ocorrência segue sob investigação.

