A Prefeitura de Araçatuba oficializou os pontos facultativos do calendário de 2026 para os servidores municipais, com destaque para o Carnaval, que contará com dois dias de suspensão do expediente. O decreto foi publicado no Diário Oficial deste sábado (7).
Conforme o documento, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, o expediente será facultativo nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, permitindo que os servidores possam se organizar para o período festivo.
Além do Carnaval, o decreto estabelece outros quatro pontos facultativos ao longo do ano, abrangendo datas tradicionais como o período pós-Corpus Christi, o Dia do Funcionário Público e as vésperas de Natal e Ano-Novo.
A definição do calendário foi discutida previamente com a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba (Sisema), segundo a administração municipal. A antecipação da divulgação tem como objetivo facilitar o planejamento pessoal e familiar dos servidores.
Os serviços essenciais, como saúde de urgência, segurança e limpeza pública, deverão funcionar normalmente, conforme escalas específicas definidas por cada secretaria.
Pontos facultativos em Araçatuba – 2026
- 16 de fevereiro | Segunda-feira | Carnaval
- 17 de fevereiro | Terça-feira | Carnaval
- 05 de junho | Sexta-feira | Após Corpus Christi
- 28 de outubro | Quarta-feira | Dia do Funcionário Público
- 24 de dezembro | Quinta-feira | Véspera de Natal
- 31 de dezembro | Quinta-feira | Véspera de Ano-Novo
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.