08 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DESCANSO

Araçatuba terá dois dias de ponto facultativo no Carnaval 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wesley Pedrosa
Decreto também define folgas em datas como o período pós-Corpus Christi, o Dia do Funcionário Público e as vésperas de Natal e Ano-Novo; confira
Decreto também define folgas em datas como o período pós-Corpus Christi, o Dia do Funcionário Público e as vésperas de Natal e Ano-Novo; confira

A Prefeitura de Araçatuba oficializou os pontos facultativos do calendário de 2026 para os servidores municipais, com destaque para o Carnaval, que contará com dois dias de suspensão do expediente. O decreto foi publicado no Diário Oficial deste sábado (7).

Conforme o documento, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, o expediente será facultativo nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, permitindo que os servidores possam se organizar para o período festivo.

Além do Carnaval, o decreto estabelece outros quatro pontos facultativos ao longo do ano, abrangendo datas tradicionais como o período pós-Corpus Christi, o Dia do Funcionário Público e as vésperas de Natal e Ano-Novo.

A definição do calendário foi discutida previamente com a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba (Sisema), segundo a administração municipal. A antecipação da divulgação tem como objetivo facilitar o planejamento pessoal e familiar dos servidores.

Os serviços essenciais, como saúde de urgência, segurança e limpeza pública, deverão funcionar normalmente, conforme escalas específicas definidas por cada secretaria.

Pontos facultativos em Araçatuba – 2026

  • 16 de fevereiro | Segunda-feira | Carnaval 
  • 17 de fevereiro | Terça-feira | Carnaval 
  • 05 de junho | Sexta-feira | Após Corpus Christi 
  • 28 de outubro | Quarta-feira | Dia do Funcionário Público 
  • 24 de dezembro | Quinta-feira | Véspera de Natal 
  • 31 de dezembro | Quinta-feira | Véspera de Ano-Novo 

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários