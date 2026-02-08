A Prefeitura de Araçatuba oficializou os pontos facultativos do calendário de 2026 para os servidores municipais, com destaque para o Carnaval, que contará com dois dias de suspensão do expediente. O decreto foi publicado no Diário Oficial deste sábado (7).

Conforme o documento, assinado pelo prefeito Lucas Zanatta, o expediente será facultativo nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, permitindo que os servidores possam se organizar para o período festivo.

Além do Carnaval, o decreto estabelece outros quatro pontos facultativos ao longo do ano, abrangendo datas tradicionais como o período pós-Corpus Christi, o Dia do Funcionário Público e as vésperas de Natal e Ano-Novo.