07 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Homem desafia medida protetiva e é preso em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
PM foi acionada pelo Copom e deteve suspeito no bairro Manoel Pires
PM foi acionada pelo Copom e deteve suspeito no bairro Manoel Pires

Um homem foi preso na manhã deste sábado (7) após descumprir uma medida protetiva de urgência no bairro Manoel Pires, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar, acionadas por meio do Centro de Operações da PM (Copom).

No endereço indicado, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou possuir uma decisão judicial em vigor contra um familiar. Durante a averiguação, o suspeito foi localizado dentro da residência e passou por revista pessoal, sem que fossem encontrados itens ilícitos.

Diante da confirmação do descumprimento da medida judicial, os policiais deram voz de prisão em flagrante. Vítima e autor foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade de plantão.

Após os procedimentos legais, o homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

