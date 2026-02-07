Um homem foi preso na manhã deste sábado (7) após descumprir uma medida protetiva de urgência no bairro Manoel Pires, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar, acionadas por meio do Centro de Operações da PM (Copom).

No endereço indicado, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou possuir uma decisão judicial em vigor contra um familiar. Durante a averiguação, o suspeito foi localizado dentro da residência e passou por revista pessoal, sem que fossem encontrados itens ilícitos.

Diante da confirmação do descumprimento da medida judicial, os policiais deram voz de prisão em flagrante. Vítima e autor foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade de plantão.