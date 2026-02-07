Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na noite de sábado (6) resultou em 19 autuações em Penápolis. A ação ocorreu na região central da cidade e contou com a atuação conjunta da Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão do Interior (2º BPM/I), e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Durante a Operação Direção Segura Integrada, os agentes abordaram motoristas e realizaram 502 testes de alcoolemia. Do total de condutores fiscalizados, 13 se recusaram a soprar o bafômetro, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, além do registro de outras seis irregularidades diversas.

Segundo a Polícia Militar, a iniciativa teve como principal objetivo reforçar a segurança viária, coibir a condução de veículos sob efeito de álcool e reduzir o risco de acidentes nas vias urbanas.