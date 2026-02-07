07 de fevereiro de 2026
REGIÃO NOROESTE

Estado anuncia centro de reabilitação de animais silvestres

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Unidade atenderá batalhões ambientais e DER da região
O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (6), um investimento próximo de R$ 40 milhões para a implantação de três novos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) em cidades do interior paulista. Entre os municípios contemplados está Jales, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, que integra a região administrativa de Araçatuba.

Além de Jales, os novos centros também serão construídos em Presidente Prudente e Itapeva, ampliando a cobertura estadual de atendimento a animais silvestres resgatados pela Polícia Ambiental. Com a expansão, São Paulo passará a contar com Cetras vinculados às 19 bases operacionais da corporação.

A futura unidade de Jales terá papel estratégico no atendimento da fauna silvestre da região e dará suporte direto aos batalhões da Polícia Ambiental de Araçatuba e Birigui, otimizando o deslocamento dos animais e fortalecendo a atuação regional na preservação ambiental.

Segundo o governo estadual, a ampliação da rede permitirá a redução do tempo de transporte dos animais resgatados, o que contribui para diminuir o estresse, o risco de agravamento de ferimentos e a mortalidade durante ocorrências.

O aporte financeiro, estimado em R$ 39,75 milhões, será viabilizado por meio de parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

Atualmente, o estado possui 30 Cetras em funcionamento, que atendem 14 das 19 companhias da Polícia Ambiental. A previsão oficial é de que o Cetras de Jales seja entregue em 2027, enquanto as unidades de Presidente Prudente e Itapeva têm conclusão estimada para 2028.

