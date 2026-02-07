O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (6), um investimento próximo de R$ 40 milhões para a implantação de três novos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) em cidades do interior paulista. Entre os municípios contemplados está Jales, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, que integra a região administrativa de Araçatuba.

Além de Jales, os novos centros também serão construídos em Presidente Prudente e Itapeva, ampliando a cobertura estadual de atendimento a animais silvestres resgatados pela Polícia Ambiental. Com a expansão, São Paulo passará a contar com Cetras vinculados às 19 bases operacionais da corporação.

A futura unidade de Jales terá papel estratégico no atendimento da fauna silvestre da região e dará suporte direto aos batalhões da Polícia Ambiental de Araçatuba e Birigui, otimizando o deslocamento dos animais e fortalecendo a atuação regional na preservação ambiental.