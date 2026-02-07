A Paróquia São Benedito e São Cristóvão, localizada no bairro Alto, em Birigui, viveu uma sexta-feira (6) marcada por fé e devoção com a chegada da relíquia de primeira classe de São Carlo Acutis, trazida diretamente da Itália. A comunidade é conduzida pelo pároco padre Alexandre Santos.

A acolhida da relíquia, que contém um fragmento físico do corpo do santo, aconteceu por volta das 18h, na Avenida Euclides Miragaia. A partir dali, fiéis seguiram em carreata pelas principais vias da cidade até a Matriz Paroquial, situada na rua Anchieta.

Durante o trajeto, moradores acompanharam com orações e manifestações de fé a imagem de Carlo Acutis, canonizado em 7 de setembro de 2025. Ele se tornou o primeiro santo da geração millennial e é reconhecido como padroeiro da internet.