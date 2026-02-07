A Paróquia São Benedito e São Cristóvão, localizada no bairro Alto, em Birigui, viveu uma sexta-feira (6) marcada por fé e devoção com a chegada da relíquia de primeira classe de São Carlo Acutis, trazida diretamente da Itália. A comunidade é conduzida pelo pároco padre Alexandre Santos.
A acolhida da relíquia, que contém um fragmento físico do corpo do santo, aconteceu por volta das 18h, na Avenida Euclides Miragaia. A partir dali, fiéis seguiram em carreata pelas principais vias da cidade até a Matriz Paroquial, situada na rua Anchieta.
Durante o trajeto, moradores acompanharam com orações e manifestações de fé a imagem de Carlo Acutis, canonizado em 7 de setembro de 2025. Ele se tornou o primeiro santo da geração millennial e é reconhecido como padroeiro da internet.
Carlo Acutis faleceu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia. Apaixonado por tecnologia, utilizou seus conhecimentos em programação para criar sites e difundir conteúdos sobre a fé católica, tornando-se uma referência especialmente entre jovens.
O reconhecimento de sua santidade teve início em 2020, quando o Vaticano confirmou seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira que entrou em contato com uma relíquia do beato em Campo Grande (MS), em 2010.
As atividades religiosas continuam neste sábado (7), com uma extensa programação aberta à comunidade, incluindo momentos de oração, palestras, testemunhos e confissões.
Programação deste sábado – 07 de fevereiro
- 08h– Catequese e Coroinhas
- 09h – Comunidade São José (Cedo) e Comunidade São Roque (Córrego Fundo) e Movimento da Divina Misericórdia
- 10h – Comunidade Santa Isabel (Isabel Marin) e São João Batista (Colinas)
- 11h– Comunidade São Francisco de Assis (Toselar) e São Paulo Apóstolo (Trevo)
- 12h – Comunidade Santo Antônio (Tupi e Pau Lavrado)
- 13h – RCC – Grupo de Oração Jovem JUCPES
- 14h – RCC – Grupo de Oração Nossa Senhora Aparecida
- 15h– Cursilho e Terço dos Homens
- 16h– Ministros da Sagrada Comunhão e Pastoral do Dízimo
- 17h– Liturgia, PASCOM e Músicos
- 18h – Acampamento
Palestra e Testemunho
- 19h30 – “A santidade mais próxima do que pensamos” – Matheus Teixeira, da Comunidade Metanoia (SJ Rio Preto)
- 20h30 – Testemunho da família Caren, Thiago Amaral Camargo e Serena, pela intercessão de São Carlo Acutis
Plantão de confissões: das 8h às 12h. Haverá praça de alimentação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.