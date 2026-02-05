O tradicional Bloco do Gordinho, conhecido por reunir famílias e crianças em cortejos cheios de música e alegria em Araçatuba, vai expandir sua presença em 2026. Pela primeira vez, o grupo participará da programação de Carnaval do Sesc Birigui, marcando um novo capítulo em sua trajetória cultural.

A apresentação está marcada para a terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, às 15h, com entrada gratuita. A atividade integra a agenda especial da unidade e contará com tradução em Libras, reforçando o caráter inclusivo do evento.

O público poderá acompanhar um cortejo animado, embalado por marchinhas e repertório voltado ao público infantil. A recepção começa logo na entrada, com palhaçaria e distribuição de bexigas e confetes. Em seguida, os participantes percorrem os espaços do Sesc em um trajeto interativo, acompanhado por integrantes da banda Plim Plim, garantindo envolvimento coletivo e clima festivo.