O tradicional Bloco do Gordinho, conhecido por reunir famílias e crianças em cortejos cheios de música e alegria em Araçatuba, vai expandir sua presença em 2026. Pela primeira vez, o grupo participará da programação de Carnaval do Sesc Birigui, marcando um novo capítulo em sua trajetória cultural.
A apresentação está marcada para a terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, às 15h, com entrada gratuita. A atividade integra a agenda especial da unidade e contará com tradução em Libras, reforçando o caráter inclusivo do evento.
O público poderá acompanhar um cortejo animado, embalado por marchinhas e repertório voltado ao público infantil. A recepção começa logo na entrada, com palhaçaria e distribuição de bexigas e confetes. Em seguida, os participantes percorrem os espaços do Sesc em um trajeto interativo, acompanhado por integrantes da banda Plim Plim, garantindo envolvimento coletivo e clima festivo.
Segundo a idealizadora do projeto, Paula Liberati, a chegada a Birigui representa um momento simbólico de crescimento. O bloco, que nasceu como uma iniciativa entre amigos para apresentar o carnaval a uma criança, transformou-se em um movimento cultural consolidado, capaz de alcançar novos públicos e espalhar a proposta de convivência e celebração familiar.
Tradição mantida em Araçatuba
Antes da estreia em Birigui, o Bloco do Gordinho realiza sua já conhecida saída em Araçatuba, no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro. A concentração ocorre na Praça do Guanabara (Praça Seisaburo Ikeda), a partir das 15h30, com atividades voltadas às crianças e cortejo até o Shopping Praça Nova Araçatuba, parceiro do evento pelo segundo ano consecutivo.
A edição deste ano celebra mais de uma década de trajetória, dentro do conceito “nova década, nova rota”. O movimento consolidou-se como referência de carnaval infantojuvenil na cidade, promovendo ações gratuitas, inclusivas e focadas na convivência comunitária.
Criado em 2016, o bloco cresceu de um encontro entre cerca de 40 participantes para um evento que reúne milhares de foliões. Com música ao vivo, ações culturais e ocupação dos espaços públicos, mantém a proposta de resgatar o espírito do carnaval de rua e fortalecer vínculos entre famílias.
